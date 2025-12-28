AKTUELNO

Domaći

Tako je to kada se igraš sa divljim životinjama: Jovana Pajić iskreno o putovanju na Bali, odnosu sa ćerkama, ali i novoj pesmi, pa pomenula Baneta Opačića

Voditeljka Bojana Lazić ugostila je u svom studiju u Premijeri vikend specijal pevačicu Jovanu Pajić.

Na samo početku razgovora Jovana je govorila o pesmi koju je objavila:

- Moram da kažem da mi je jako drago što je pesma lepo prošla, iskreno Bane me poznaje i napravio je jednu lepu pesmu. Iskreno mislim da je čudno bilo kako su pesme dolazile do mene, ali eto došle su. Ja sam presrećna što je Bane tako povezao sa mnom, kao i sa sve izvođaće za koje radi, meni je drago što on postoji kao takav. - rekla je Jovana pa je priznala:

- Meni je jako krivo što nismo tako bliski, on i ja se ne viđamo toliko često, a on se pojavio na snimanju spota, i ja kada sam ga videla ja sam se rasplakala. Bilo mi je baš drago, i nadam se da ćemo u Novoj godini imati više vremena da se družimo.

Bojanu je zanimalo kakve su Jovani bile prethodne dve godine:

- Bilo je svega, turbulentno ali bilo je i momenata kada me je telo opomenulo, iskreno prezahvalna sam svim ženama koje dolaze da me podrže, one su uvek tu, i ja se borim da im dam sto odsto sebe. Ja mislim da se poludi kada si previše dostupan ljudima, zato se ja držim na distanci - rekla je Jovana pa je otkrila šta se desilo sa majmunima na Baliju:

- Tako je kada se družiš sa majmunima, divljim životima, i sreća je što nema oštih zuba i kandži, oni samo mogu da štipnu i počupaju, ništa više,a meni je bilo zanimljivo - rekla je Jovana i dodala kako njene ćerke gledaju na njen uspeh:

- Srećne su, kažu da nisam flapnula, one su staložene i trude se da ne budu nečija deca, već da budu sami svoji ljudi.

- Šta sebi želiš ? - upitala je Bojana.

- Samo zdravlje, to jeste fraza, ali to nam treba, stalno treba raditi na sebi - rekla je Jovana.

