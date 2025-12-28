AKTUELNO

Domaći

Teško smo podneli Darkov razvod: Pevačevi roditelji o krahu njegovog braka, pa otkrili koga Filipović najviše voli

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/darkofilipovic_official ||

U Leskovcu, rodnom gradu folk pevača Darka Filipovića svi imaju reči hvale, od roditelja preko komšija. Njegovi roditelji sada su progovorili o onim ne baš tako lepim trenucima kroz koje je pevač prošao, a tiču se razvoda.

Darko Filipović nije od javnih ličnosti koje su sklone skandalima, od svog razvoda nije želeo da pravi veliku pompu i to najviše zbog svoje ćerke, međutim, na kraju je otkrio razlog zbog kog je došlo do kraha braka.

Ono što ga je čvrsto držalo na zemlji, bila je porodica. Nakon 12 godina braka, Darko je stavio tačku na ljubavnu priču sa Jasminom, kada je saznao da ga je, kako kaže, varala sa prijateljem.

Foto: Instagram.com/darkofilipovic_official

Darkovi roditelji su sa njim prolazili kroz te teške trenutke.

- Pa isto kao i on, teško - kaže mama i otkriva da li njen sin posle svih onih ružnih momenata veruje u ljubav.

- Veruje, veruje.

Foto: Instagram.com

Roditelji su oduvek Darku pružali podršku, a on je iz svega izašao kao pobednik, čistog obraza.

- Pa jesmo, jesmo, podržali smo ga u svemu, nije pravio nikakve ekscese što se toga tiče. Ćerki je uvek dostupan kad ne radi. Veoma je vezan za nju i to je to, leto provodi sa njim celo - priča mama, a onda se uključio i tata:

- Kad god je slobodan pozove je, izvede. Gde god da ide, on uvek nešto kupi da joj podari to, ipak mu je to dete i nju najviše voli na svetu.

Autor: N.B.

#Darko Filipović

#Godine

#Karijera

#Razvod

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

DRUGARI NE SEDAJU SA NJIM U KOLA, JER SE ZALEĆE I KOČI: Komšije iz Brestača razvezale jezik o Darku Laziću!

Domaći

POSLE RAZVODA JE PROCVETALA! Komšije Jovane Pajić otkrile kakva je pevačica privatno: Kroz kraj šeta s punđom na glavi!

Domaći

Tugu spoznaš tek kasnije, teško mi je palo: Nikola Rađen progovorio o razvodima nakon dva propala braka, otvorio dušu o svemu

Domaći

Komšije otkrile KOME JE PRIPAO PENTHAUS NEDE ARNERIĆ NA VRAČARU: Bila je nežna i ljupka, bili smo joj porodica...

Domaći

BIVŠA ŽENA BANETA MOJIĆEVIĆA sa decom došla na njegov koncert, a tu su i pevačevi roditelji: Sad je jasno u kakvim je ona odnosima sa bivšim svekrom i

Domaći

Ne odvaja se od dečka: Majka Darka Lazića vodila partnera na nastup sina, a evo gde su se provodili pred isti (FOTO)