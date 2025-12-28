Teško smo podneli Darkov razvod: Pevačevi roditelji o krahu njegovog braka, pa otkrili koga Filipović najviše voli

U Leskovcu, rodnom gradu folk pevača Darka Filipovića svi imaju reči hvale, od roditelja preko komšija. Njegovi roditelji sada su progovorili o onim ne baš tako lepim trenucima kroz koje je pevač prošao, a tiču se razvoda.

Darko Filipović nije od javnih ličnosti koje su sklone skandalima, od svog razvoda nije želeo da pravi veliku pompu i to najviše zbog svoje ćerke, međutim, na kraju je otkrio razlog zbog kog je došlo do kraha braka.

Ono što ga je čvrsto držalo na zemlji, bila je porodica. Nakon 12 godina braka, Darko je stavio tačku na ljubavnu priču sa Jasminom, kada je saznao da ga je, kako kaže, varala sa prijateljem.

Darkovi roditelji su sa njim prolazili kroz te teške trenutke.

- Pa isto kao i on, teško - kaže mama i otkriva da li njen sin posle svih onih ružnih momenata veruje u ljubav.

- Veruje, veruje.

Roditelji su oduvek Darku pružali podršku, a on je iz svega izašao kao pobednik, čistog obraza.

- Pa jesmo, jesmo, podržali smo ga u svemu, nije pravio nikakve ekscese što se toga tiče. Ćerki je uvek dostupan kad ne radi. Veoma je vezan za nju i to je to, leto provodi sa njim celo - priča mama, a onda se uključio i tata:

- Kad god je slobodan pozove je, izvede. Gde god da ide, on uvek nešto kupi da joj podari to, ipak mu je to dete i nju najviše voli na svetu.

