AKTUELNO

Domaći

Koncerti, pune hale, veliki hitovi, a ovo malo ko zna o njoj: Evo koliko godina ima Tea Tairović

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Tea Tairović je mlada muzička zvezda koja je svojim trudom i radom uspela da se izdigne na sam vrh muzičke scene.

Ona je za kratko vreme dostigla enormne uspehe, a kako su mediji ranije pisali, sve što je zaradila je pametno ulagala pa se može pohvaliti da je vlasnica nekoliko nekretnina.

Uspeh i imovinu koja je stekla, neko nije stekao ni u poznim godinama, a Tea ima svega verovali ili ne 29 godina.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Rođena je 26. aprila 1996. godine, što znači da ima 29 godina. Pored blistave karijere, Tea je nedavno napravila i veliki korak u privatnom životu i udala se što je dodatno iznenadilo i oduševilo njene fanove.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Ona je često u ranijim izjavama isticala da je za svoj život napravila ozbiljan plan pa da je u tom planu napisala šta bi sve volela da ostavari do svoje tridesete godine. Nedavno je otkrila da je uspela da sve ono što je planirala i ostvari.

Autor: N.B.

#Hitovi

#Koncerti

#Tea Tairović

#muzička zvezda

#pesme

POVEZANE VESTI

Domaći

Tea Tairović je jedna od najzgodnijh na estradi, a šokiraćete se kada budete čuli koliko kila ima: Kad me srčka nije strefila čim sam stala na vagu!

Domaći

SIJA U ZLATNOJ HALJINI! Tea Tairović objavila slike sa luksuzne jahte i zaintrigirala svoje fanove: STIŽE ONA... (FOTO)

Domaći

Dokazala sam da me ljudi vole zbog muzike, a ne zbog izgleda: Tea Tairović progovorila o novom albumu, planovima, a evo ko joj je čestitao na Aski 2

Domaći

SRPSKA ŠAKIRA NAPRAVILA POPIS STANOVNIŠTVA! Tea Tairović zapalila Budvu, nastupom na crnogorskom primorju otvorila sezonu (FOTO)

Domaći

Tea zapalila Skoplje! Pred krcatom Dvoranom ''Boris Trajkovski'' zapevala Tošetovu pesmu, 12 hiljada ljudi pevalo i plakalo (VIDEO)

Domaći

Tea Tairović ne može da se useli u luks vilu u Crnoj Gori: Uložila ogroman novac u istu, a evo šta je razlog