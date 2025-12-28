Posvetila pesmu Luki Dončiću i Nikoli Jokiću! Vera Matović otkrila šta je kruna njene karijere, priznala da je precrtala mnoge ljude iz života, a evo gde će dočekati 2026. godinu

Voditeljka Bojana Lazić je u svom studiju u Premijeri vikend specijalu ugosila pevačicu Veru Matović.

Bojana je na samom startu emisije upitala Veru o novoj pesmu koju je snimila "Volim Marka i MIlana, Luku i Nikolu":

- Moj suprug je meni pisao mnogo pesama,a i njegova ideja je bila ova pesma, njemu je došla od Milanu i Marku, Miki Milane, i Luka Dončić koji je stavio tu pesmu u svoj spot, i Nikolu Jokića koji se druže, ova pesma je posvećana njima dvojici. - rekla je Vera pa je dodala:

- Snimila sam još jednu pesmu, ne verujem da će biti kao Miki, Milane, ali biće jedna za nas starije, jedna brža pesma - rekla je Vera.

- Šta želiš sebi u Novoj godini? - upitala je Bojana.

- Želim samo zdravlje, ne samo sebi, već svima. Ova godina nije bila loša, ne žalim se, moram da kažem da je bilo nekih komentara, ali ja to preživim. - rekla je Vera pa se osvrnula na to da je u medijima bilo tekstova da je preminula:

- Bilo je svega, bilo je toga da su me udavali za pokojnike, ali eto ja ne znam što je to tako. Ja sam sedela sa jednim novinarom, koji mi je rekao da je to na pisao i tada mi je rekao da je lepo njemu, pa je lepo i meni, to je sramota, ja imam porodicu, imam muža, imam i decu. Nije to lepo, ali šta da se radi, ne mogu da se borim sa tim, iskreno bole me razni naslovi, plačem često zbog toga.

Vera se osvrnula na komentare koleginica na njen izgled:

- Iskreno ja sam se uvredila na komentare za moj izgled, ja ništa nisam radila na sebi, kako su me moji roditelji stvorili, tu sam gde je sam, moju građu koju sam dobila od roditelja takva sam i dan danas. Nisam pozvala osobu koja je rekla da sam to radila, završila sam sa njom, prekinem svaki kontakt, ja se družim sa Jelenom Broćić, Radom JOrovićem - rekla je Vera pa je otkrila da li radi za Novu godinu:

- Ne radim, dosta sam radila, kod kuće i za Novu godinu, za Božić ne radim, odmaram sa porodicom. Moram da kažem da sam ja stalno radila, i svaki moj nastup je za publiku. Moram da kažem da ja imam 56 nagrada i priznanja, mislim da niko ne može da se pohvali time, to je moja kruna.

Autor: N.B.