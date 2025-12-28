SVETSKA, A NAŠA: Didi Džej pokazala novu frizuru koja preti da postane novi TREND, pa sumirala godinu koja se polako bliži kraju i priznala da je ponosna jer je POKORILA muzičku scenu van granica naše zemlje!

Progovorila o svojim poslovnim planovima!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporterka Katarina Rogojević , razgovarala je sa pevačicom Didi Džej, koja se sumirala godinu koja se polako bliži kraju.

Kako se osećaš, s obzirom na to da si posle dužeg poravka van zemlje, ponovo tu?

- Veoma sam radosna što sam u Srbiji. Eto, napravila sam specijalnu frizuru. Sti sata je bilo potrebno da se ona napravi, ali sam ja profesionalac i veoma mi je važno mi je to. Kod mene u domu je veoma veselo. Kitili smo jelku, kupovali poklone...drago mi je što sam za praznie ovde.

Imaš sve veće ciljeve, ali i uspehe. Pojavila si se nedavno u MTV-u, jedina naša pevačica koja je to uspela, kako se osećaš?

- Veoma sam ponosna. Moja je obišla mnoge svetske platforme, drago mi je što je tako i ponosna sa na to. Moram da kažem da spemam poseban projekat koji će oduševiti ljude u Srbiji. U pitanju je jedan proizvod. Ova godina je bila veoma dobra, to je za mene najveći uspeh, baš mi je drago što je tako.

Kako bi posavetovala naše dame, kako treba da se stilizuju za doček Nove godine?

- Neka crvena, elegantna haljina, punđa, štikle i to je sasvim dovoljno.

Autor: S.Z.