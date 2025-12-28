AKTUELNO

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporterka Katarina Rogojević , razgovarala je sa pevačicom Didi Džej, koja se sumirala godinu koja se polako bliži kraju.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako se osećaš, s obzirom na to da si posle dužeg poravka van zemlje, ponovo tu?

- Veoma sam radosna što sam u Srbiji. Eto, napravila sam specijalnu frizuru. Sti sata je bilo potrebno da se ona napravi, ali sam ja profesionalac i veoma mi je važno mi je to. Kod mene u domu je veoma veselo. Kitili smo jelku, kupovali poklone...drago mi je što sam za praznie ovde.

Imaš sve veće ciljeve, ali i uspehe. Pojavila si se nedavno u MTV-u, jedina naša pevačica koja je to uspela, kako se osećaš?

- Veoma sam ponosna. Moja je obišla mnoge svetske platforme, drago mi je što je tako i ponosna sa na to. Moram da kažem da spemam poseban projekat koji će oduševiti ljude u Srbiji. U pitanju je jedan proizvod. Ova godina je bila veoma dobra, to je za mene najveći uspeh, baš mi je drago što je tako.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako bi posavetovala naše dame, kako treba da se stilizuju za doček Nove godine?

- Neka crvena, elegantna haljina, punđa, štikle i to je sasvim dovoljno.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

