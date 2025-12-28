Ovaj pevač je spojio Gagija i Anabelu: Napisao čuveni hit, pa ih sve oduševio predlogom (FOTO)

Ovo će vas iznenaditi!

Anabela Atijas otkrila je nakon više decenija da je glavni krivac za to što je ona postala pevačica grupe Fanki dži, upravo njen kolega Nenad Knežević Knez.

"Za one koji ne znaju ko stoji iza pesme 'Samo u snu' - tekst je pisao Milan, a muziku Knez, koji mi je i dao ideju da postanem pevačica grupe Funky G. Volim vas", napisala je Anabela na svom storiju.

Podsetimo, Anabela je napustila Funky G nakon Gagijeve borbe sa zavisnošću i razvoda, ali su pre nekoliko godina izgladili odnose i ponovo počeli da nastupaju zajedno.

Autor: N.B.