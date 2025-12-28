AKTUELNO

Domaći

Ovaj pevač je spojio Gagija i Anabelu: Napisao čuveni hit, pa ih sve oduševio predlogom (FOTO)

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo će vas iznenaditi!

Anabela Atijas otkrila je nakon više decenija da je glavni krivac za to što je ona postala pevačica grupe Fanki dži, upravo njen kolega Nenad Knežević Knez.

Foto: TV Pink Printscreen

"Za one koji ne znaju ko stoji iza pesme 'Samo u snu' - tekst je pisao Milan, a muziku Knez, koji mi je i dao ideju da postanem pevačica grupe Funky G. Volim vas", napisala je Anabela na svom storiju.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Anabela je napustila Funky G nakon Gagijeve borbe sa zavisnošću i razvoda, ali su pre nekoliko godina izgladili odnose i ponovo počeli da nastupaju zajedno.

Autor: N.B.

#Anabela Atijas

#Gagi Đogani

#Karijera

#Nenad Knežević Knez

#Pesma

#pevač

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Koliko puta ste čuli da MED nije dobro jesti METALNOM kašikom? IPAK MOŽETE! A evo i zašto!

Domaći

JOVANKA BROZ JE BAKA POZNATE VODITELJKE TELEVIZIJE PINK! Bila je modna ikona jugoslovneskog socijalizma, a njena unuka danas blista na malim ekranima!

Zadruga

HIT! Mama Džehva ušla u Belu kuću, razmrdala USPAVANE LEPOTICE, a za Milosavu je imala URNEBESAN KOMENTAR! (VIDEO)

Lifestyle

Evo šta se dešava vašem telu kada na prazan želudac popijete čašu vode

Horoskop

Top lista najseksepilnijih znakova: Na vrhu je jedan 'vodeni' znak – da li ste vi među njima?

Domaći

ŽENA, MAJKA I KRALJICA: Sin Ane Radulović otkrio koliko je brižna, pa otkrio šta joj najviše zamera!