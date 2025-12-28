SVE RADIMO ZAJEDNO: Jelena Tomašević o novom projektu sa suprugom Ivanom, otkrila koju želju njihova ćerka ima za Novu godinu

U Premijeru vikend specijal se uključio reporter i voditelj Nemanja Vujičić.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Jelenom Tomašević o njenom zajedničkom koncertu sa suprugom i glumcem Ivanom Bosiljčićem:

- Divan koncert smo najavili Ivan i ja za 14. februar, iskreno nas dvoje smo bili zajedno u Banja Luci na konceru, a sada će biti nešto posebno i drugačije - rekla je Jelena pa je dodala:

- Nas dvoje imamo planove, smislili smo to, jedan čin je moj, jedan zajednički pa jedan njegov, ali svakako pravimo koncept koncerta zajedno.

Jelena se osvrnula i na to da li će njihova ćerka biti na kocnertu:

- Naravno biće i ona, i naša porodica, prijatelji, ali eto naša Nina ne voli da se priča o njoj i mi to poštujemo. Moram da kažem evo danas u Materice moja ćerka je dobila poklon, a dobiće i za novu godinu.

Jelena je otkrila da će joj za sve bitne datume u životu nedostajati njen otac:

- Uvek će mi nedostajati moja tata, evo prošlo je dve godine, ali on fali, iskreno teško je ali sada je bitno da su svi živi i zdravi. - rekla je Jelena.

Autor: N.B.