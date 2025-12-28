AKTUELNO

Milica Milša saznala da ima rak! Hitno operisana, a sada se oglasila iz bolnice: Slučajno sam videla promenu

Izvor: Blic,Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen

Glumica Milica Milša (57) saopštila je na Instagramu da je imala dve operacije u toku jučerašnjeg dana jer je sasvim slučajno uočila promene na koži.

Naime, Milica je navela da je najbitnije otići na vreme kod doktora čim se primeti nešto neobičajno.

- Sasvim slučajno, pre nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostifikovan mi je basocelularni karcinom kože na dva mesta. Juče sam imala dve operacije. I dobro je što sam odmah otišla kod lekara i što su operacije urađene odmah. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promene na svojoj koži i da odmah odu kod lekara čim primete nešto tako. Jer, to je jako bitno da bi se bolest izlečila. Idemo dalje - napisala je Milša.

Inače, ovim povodom oglasio se i njen suprug Žarko Jokanović koji joj se obratio na Instagramu:

"Moj hrabri Emčić... Prošli smo i ovo... Idemo dalje", poručio je uz njenu fotografiju.

Autor: N.B.

