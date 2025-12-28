AKTUELNO

OBIČNO RASPODELIM DNEVNE AKTIVNOSTI... Miloš Bojanić otkrio kako provodi svoje slobodno vreme, pa najavio novu pesmu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Najavio nove poslovne planove!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporterka Katarina Rogojević razgovarala je sa Milošem Bojanićem, koji je otkrio brojne detalje iz njegovog privatnog života.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miloše, kako ste?

- Ja obožavam televiziju ''Pink'', rado se odazovem uvek vašoj emisiji, kod mene je sve kako treba.

Čini se da ne stajete, kada su obaveze u pitanju, da li je to tačno?

- Da, tako je. Uvek imam nekakvih obavezica. Ne smatram se korisnim, ni živim ako ustanem i nemam baš nikakvu obavezu. Obično raspodelim dnevne aktivnosti na način da nešto imam tokom dana da uradim. To mi daje snagu i zadovoljstvo. Ja imam veliku ljubav i prema građevini, moji preci su se time bavili, imali su osećaj za to, pa je to ostalo nasledno. Eto, muzika je moja veoma velika ljubav. Uskoro izbacujem novu pesmu, koja će biti preemotivna. Isto tako, gajim veliku ljubav prema automobilima i kad su oni u pitanju ja od ''babe pravim devojku''. Restauracija mi ide od ruke, opremio sam radionicu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Miloš Bojanić

#Pink.rs

#Premijera Vikend Specijal

