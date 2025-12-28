PRVO OGLAŠAVANJE MILICE MILŠE ZA PINK.RS: Nakon što je operisala rak, otkrila kako se oseća

AKTUELNO

Glumica Milica Milša (57) saopštila je na Instagramu da je imala dve operacije u toku jučerašnjeg dana jer je sasvim slučajno uočila promene na koži.

Nakon objave naše glumice, stupili smo u kontakt sa njom kako bi saznali kako je prošla operacija i kako se ona oseća:

- Sve je prošlo dobro, sad sam kod kuće i odmaram se. Otišla sam zaista na vreme kod doktora, i lekar je zavodoljan posle intervencije.Idem na previjanje, odmaram se i čekam rezultate - istakla je glumica. - rekla nam je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo glumica se danas oglasila na svom Instagramu i otkrila da je primetila promenu na koži:

- Sasvim slučajno, pre nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostifikovan mi je basocelularni karcinom kože na dva mesta. Juče sam imala dve operacije. I dobro je što sam odmah otišla kod lekara i što su operacije urađene odmah. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promene na svojoj koži i da odmah odu kod lekara čim primete nešto tako. Jer, to je jako bitno da bi se bolest izlečila. Idemo dalje - napisala je Milša.

