VRAĆA SE MIA BORISAVLJEVIĆ: Pevačica najavila iznanađenje za svoju publiku, spremna da zablista Novoj godini

U Premijeru vikend specijal se uključila reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je razgovarala sa pevačicom Miom Borisavljević o godini koja nam je na izmaku:

- Moja 2025. godina je bila teška i bila je jako radna, a nadam se da će sledeća godina biti lakša i da će ona biti bum. Čula sam da će za blizance biti baš dobra - rekla je Mia pa je dodala :

- Ja verujem u horaskop samo ako je dobro.

Mia je otkrila da je ponovo krenula sa nasupima:

- Iskreno ponovo sam krenula da nasupam, snimam nove pesme, sada u januaru ću izbaciti nove pesme, i iskreno izbaciću nove pesme, iako mi je drugi posao ove godine bio primarniji, sada vraćam Miu Borisavljević - rekla je Mia pa je dodala:

- Iskreno ja sam jako samokritična, čovek treba da radi na sebi puno, a sada sam sve sebi oprostila i lakše mi je. Moram da kažem da sam ove godine čistila energiju od loših stvari. - rekla je Mia i otkrila da zbog dece puno putuju:

- Moram da kažem da se trudim da putujemo zbog dece, ove godine smo bili u Kini i to je bilo divno, a praznike, pa za Novu godinu radim, a Božić smo zajedno svi kod Bojanove porodice. Moram da kažem da sam srećna što su prošle ove korone, i da sada možemo da putijemo u Kinu kod moje sestre i ona da dolazi kod nas, ali sada moram da se uozbiljim zbog moje publike i pesama koje snimam, koje će sigurno ličiti na moje stare pesme.

Autor: N.B.