UVEK SAM U GRČU, ALI... Saša Kovačević otkrio da je sam sebi naveći kritičar, progovorio o podršci svoje lepše polovine, pa najavio TREĆI KONCERT u Beogradu!

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporter Nemanja Vujičić razgovarao je sa pevačem Sašom Kovačevićem, koji se sabrao utiske nakon dva uspešna koncerta u Beogradu.

Saša, oduševio si publiku na održanim koncertima. Da li je istina da planiraš još jeda koncert?

- Bez publike ne bih imao utisak o svom koncertu. Naredni termin je 7. februara, od sutra će karte biti puštene u prodaju. Prezadovoljan sam i veoma sam srećan jer je sve proteklo. Puno mi je srce jer sam imao veliki broj prijatelja i kolega na mojim koncertima.

Došao si sa puta, da li je lepo kad imaš nekog da te sačeka kod kuće?

- To je najlepši osećaj. Mene moje dve princeze čekaju u stanu, jedva čekam da dođem i vidim ih.

Da li si samokritičan?

- Da, ja sam samo mane tražio, kad sam sabirao utiske sa koncerata, iskreno. Uvek sam u nekom grču, ali se nadam da se to ne primeti i da publika ne vidi sve to.

Čega ti je najviše nedostajalo u 2025. godini?

- Najvažnije mi je da provodim vreme sa svojim bližnjim ljudima, iskreno. Nisam razmišljao o tome šta mi manjka.

Da li ćeš biti kod kuće za Božić?

- Ne, neću biti tu. Idem sa svojom lepšom polovinom na put da malo odmorimo.

Autor: S.Z.