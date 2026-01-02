AKTUELNO

Domaći

IMAM RAČUNE, TROŠKOVE I VELIKA ULAGANJA! Goga Sekulić brutalno iskrena: Moguće da su se smanjili nastupu...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram.com ||

Goga Sekulić iskreno o zaradi, tvrdi da ima velike troškove.

Folk pevačica Goga Sekulić ima pune ruke posla, čak i kada su se mnogim njenim kolegama smanjili nastupi, ona radi punom parom. Gogu su mediji u popodnevnim časovima zatekli na aerodromu "Nikola Tesla" kada se vraćala sa nastupa, a na konstataciju da danas nema mnogo njenih kolega da se vraćaju sa nastupa, odgovorila je:

- Moguće da su se smanjili nastupi, ali ja evo već 10 dana za redom radim - rekla je ona i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Zavisi koga publika gde želi. Ja u ovom periodu najviše radim jer su katolički praznici po Hrvatskoj, Bosna, Crna Gora".

"Imam velike troškove"

Ona nam je otkrila da žuri na nastup, te smo se našalili pitanjem šta će sa tolikom zaradom, na šta je odgovorila:

- Imam račune i troškove, velika ulaganja, album, mnogo, mnogo ulažem u to - poručila je, a nedavno je govorila i o razvodu.

Autor: M.K.

#Goga Sekulić

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Goga Sekulić ne krije oduševljenje zbog uspeha koje postiže: Progovorila o ljubavnom životu i TAJNOM PARTNERU, pa zaintrigirala gledaoce: POŠTEN JE ON

Domaći

Prave se fini, još osećam posledice od nezgode: Goga Sekulić bez dlake na jeziku, progovorila o estradi i kolegama

Domaći

Evo u kakvom je stanju Goga Sekulić nakon što ju je uradio auto na pešačkom!

Domaći

GOGA SEKULIĆ POSTALA HIT NA MREŽAMA ZBOG NAZIVA PESME! Proslavila se "Gaćicama", a sad otišla korak dalje: Spojila sam bivšu Jugu!

Domaći

Goga Sekulić već smanjivala grudi, a sada želi skroz da se reši silikona: Kajem se, ne znam šta mi je to trebalo!

Domaći

OBEZBEĐENJE MU JE REKLO DA SAM PEVAČICA! Goga Sekulić o susretu sa Džekijem Čenom: Imam energiju, sretnem uvek nekog poznatog (FOTO)