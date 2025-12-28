POKAZALA PRSTEN! Ava Karabatić objavila da se VERILA nakon tvrdnji da je izmislila partnera: Rekla sam DA! (FOTO)

Ava Karabatić podelila je na društvenim mrežama da se verila.

O Avi se nedavno pričalo jer je greškom podelila u opisu fotografije da joj je na istoj "izmišljeni AI partner", dok je sad pokazala prsten na svojoj ruci.

- Rekla sam "da" - napisala je Ava Karabatić u opisu objave, uz sliku prstena.

Ona je navela i sledeće detalje:

- Lazar - Ivan nije nikakav bogataš niti kriminalac, on je medicinski tehničar koji pošteno radi u bolnici. Stan plaćamo ravnopravno, pola-pola, jer partnerstvo za mene znači zajedništvo, a ne korist.

- Birala sam čoveka, mir i dostojanstvo. I iza tog izbora stojim potpuno - dodala je ona, između ostalog.

"Niko neće shvatiti da je ovo laž"

Ava je, podsetimo, na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa misterioznim dečkom, ali je u opisu slike ostavila poruku koja otkriva da je njen ljubavni život "generisan" uz pomoć veštačke inteligencije.Ova situacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pratioci su brzo primetili neobičan opis ispod fotografije, koji je glasio:- Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Takođe, mogu ti promeniti autfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno veštačka inteligencija".

Ava navodila: "Izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac"

- Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspila sam ga nagovoriti bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan, koliko godina je prošlo kad smo se upoznali, u mom najlepšem gradu Zadru u fakultetskim danima, pa toliko godina nakon sudbina nas opet spoji, i to gde, u restoranu, izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac. Veliki poljubac od nas - napisala je prošle nedelje Ava.

Autor: M.K.