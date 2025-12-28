OGROMNA JELKA SA ZVEZDOM NA VRHU NASRED DVORIŠTA! Okićena kuća Balaševića u Novom Sadu, sve se sija: Naša Salajka (FOTO)

Kuća pokojnog Đorđa Balaševića u Novom Sadu ove godine privukla je veliku pažnju i oduševila mnoge. Fotografije praznične dekoracije podelio je njegov sin Aleksa Balašević, koji se pohvalio kako izgleda dvorište porodičnog doma uoči praznika.

U samom dvorištu dominira velika jelka, bogato okićena i osvetljena, sa upečatljivom zvezdom na samom vrhu, dok su lampice pažljivo raspoređene svuda unaokolo. Pažnju posebno privlači i ograda, koja je takođe u potpunosti obasjana rasvetom.

"Naša Salajka" - napisao je Aleksa.

Prizor je mnoge raznežio, a komentari na društvenim mrežama ne prestaju da se nižu. Brojni poštovaoci ističu da se vidi da je dom Balaševića i dalje ispunjen toplinom, porodičnom ljubavlju i duhom koji je Đorđe ostavio iza sebe.

"Bila je nevina, nije pila alkohol"

Podsetimo, kako su mediji pisali, Balaševićev sin Nikolinu je zaprosio u Izraelu, za šta je pola godine čekao dozvolu, Aleksa je naglasio koliko mu je Nikolina promenila život iz korena.

– Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što je moj pradeda slavio za vreme komunizma otvorenih prozora i što se pomolim pred spavanje. Postio sam danima, ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. Sve se promenilo kad sam sreo Nikanu. Bila je nevina, preobrazovana, postila je, pomagala starijima, umivala se na praznik Cveti i nije pila alkohol. Nije imala neprijatelje. Tada sam počeo da se osećam još jačim, jer pored sebe imam osobu koja sa mnom ide u borbu, na hodočašće i nemirnu Palestinu, ali i na Bahame – objasnio je jednom prilikom Balašević.

"Bog mi te je poslao"

Podsetimo, Aleksa se nedavno obratio ćerkici emotivnim rečima kada joj je bio rođendan.

- Srećan rođendan svemire moj beskonačni! Na današnji dan pre tri godine u 13:07 si mi dokazala ne samo da Bog postoji nego i da nas puno voli... Jer da nas ne voli ili ne primećuje, sigurno nam ne bi poslao tebe... Veru u ljudskom obliku - napisao je Aleksa na Instagramu.

Autor: M.K.