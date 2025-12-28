Nakon pobede nokautom DEČKO JOVANE JEREMIĆ POSETIO SVETINJU: Tigar se oglasio mrežama (FOTO)

Miloš Stojanović Tigar bokser i novi dečko voditeljke Jovane Jeremić odneo je juče pobedu u boks meču u trećoj rundi nokautom. Tigar se sada oglasio na Instagramu.

Kada su se utisci slegli Miloš Stojanović Tigar je posetio Hram Svetog Save i zahvalio se Bogu što mu je dao snage za pobedu.

Jovana nije krila ponos dok je govorila o partneru i njegovom trijumfu.

- Miloš je u trećoj rundi završio meč nokautom. To mu je, koliko se sećam, deveta pobeda, a sledeće godine boksovaće za svetsku titulu. Zaista je uspešan u svom poslu i svaka mu čast - rekla je Jeremićeva, a snimak iz emisije Stojanović je podelio na Instagram storiju.

"Idemo samo jako. Sledeće godine napadamo svetske titule", poručio je Tigar.

Autor: M.K.