Ćerka Džeja Ramadanovskog SE VOZI KOČIJOM KROZ ULICE SA BEBOM! Poni i Deda Mraz ih vuku: Sve pršti od novogodišnje euforije, prizor kao iz bajke (FOTO)

Ćerka legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski, priredila je pravi novogodišnji spektakl koji je oduševio sve koji su se zatekli na ulici.

Marija se provozala kočijom kroz ulice, a u naručju je držala svoju bebu, ćerku Miu, dok su kočiju vukli poni i Deda Mraz.

Prizor je bio kao iz bajke – ukrašena kočija, osmesi, praznična atmosfera i mnogo radosti. Prolaznici nisu krili oduševljenje, a mnogi su zastajali da zabeleže ovaj nesvakidašnji trenutak. Ova vožnja kočijom još jednom je pokazala koliko Marija uživa u majčinstvu i praznicima, ali i koliko se trudi da svojoj naslednici stvori uspomene za pamćenje.

Udala se 2023. godine, a ćerki dali ime Mia

Podsetimo, Marija se 2023. godine udala za svog izabranika Stefana Davidovića. Par je obavio građansko venčanje u jednom restoranu u kojem se održalo i svadbeno veselje.

Marija se porodila prošle godine u junu, a značenje imena se tumači na više načina. Uobičajeno tumačenje je da je ime skraćenica imena Marija što je posebno zanimljivo s obzirom na to da ponosna majka upravo tako zove.

Ime Mia potiče od italijanske reči „mia“ što znači „moja“, a isto znači i grčka reč „mea“, a za koju se smatra da je osnova za grčko poreklo pomenutog vlastitog imena.

Autor: M.K.