ON ZAISTA POSTOJI, NAŠA PRIČA JE REALNA! Ava Karabatić priložila dokaz da njen verenik NIJE IZMIŠLJEN: Pronašla sam dom koji nisam znala da tražim (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Rijaliti takmičarka Ava Karabatić danas je pokazala prsten i navela da je verena.

Ona se na društvenim mrežama oglasila i istakla da njen verenik zaista postoji, iako je greškom podelila fotku sa opisom gde piše da je na istoj "izmišljeni AI partner".

- U tebi sam pronašla dom koji nisam znala da tražim - napisala je Ava Karabatić u opisu objave, ali se ovde nije zaustavila.

- Ako želiš da prilagodim sliku da izgledate realnije mogu promeniti pozadinu... Za**bavam se! Nadam se da je kroz ovaj primer postalo jasnije koliko razvoj i primena veštačke inteligencije sa sobom nose određene rizike i negativne posledice. Iako je moja priča realna i temelji se na stvarnom iskustvu, važno je naglasiti da je velik broj sadržaja generisanih uz pomoć veštačke inteligencije delimično ili u potpunosti izmišljen, ali predstavljen na način koji ostavlja snažan dojam verodostojnosti. Takvi sadržaji ne utiču isključivo na međuljudske i ljubavne odnose, već mogu imati dalekosežne posledice i u znatno ozbiljnijim područjima, uključujući društvene, pravne, sigurnosne i etičke aspekte. Upravo zato nužno je razvijati kritičko razmišljanje, jasno definisane regulatorne okvire, te odgovornu i etičku primenu tehnologije, kako bi se smanjio potencijal za zloupotrebu i očuvalo poverenje javnosti - dodala je Ava.

Foto: Instagram.com

Pokazala je i snimak kao dokaz uz koji je napisala:

- Vidim da je otišlo predaleko, pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite Lazar-Ivan postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezati!

Ava je, podsetimo, na svom Instagram profilu objavila je fotografiju sa misterioznim dečkom, ali je u opisu slike ostavila poruku koja otkriva da je njen ljubavni život "generisan" uz pomoć veštačke inteligencije.

Ova situacija izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.Pratioci su brzo primetili neobičan opis ispod fotografije, koji je glasio:

- Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Takođe, mogu ti promeniti autfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno veštačka inteligencija".

Autor: Pink.rs

