SVE OVO PO ČETIRI PUTA! Jelisaveta Orašanin se dobro preznojava u teretani: Podelila CELU SVOJU RUTINU iz teretane, zbog nje izgleda kao avion! (FOTO)

Glumica Jelisaveta Orašanin godinama unazad ima vitku liniju i telo zategnuto kao praćka.

Ona je sad svima pokazala svoju rutinu za vežbanje, pa je jasno da se Jelisaveta dobro preznoji do kraja svakog treninga.

- 5 min na brzini 7-8 džogiranje, 45 sekundi na brzini 10.5-11, zavisi kako ti odgovara, i 15 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta - piše u Jelisavetinoj objavi, pa se nastavlja:

- 30 sekundi na brzini 11-11.5 i 30 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta. 15 sekundi na brzini 12-12.5, i 45 sekundi na brzini 7-7.5 i tako 4 puta.

Glumica je podelila i svoju fotku sa vežbanja, na kojoj je vidimo golog stomaka.

Smršala uz pomoć nutricionistkinje

Inače, Jelisaveta je posle porođaja uspela da dovede liniju do savršenstva i redukovanom ishranom.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu.

Autor: M.K.