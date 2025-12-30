AKTUELNO

Domaći

SVE OVO PO ČETIRI PUTA! Jelisaveta Orašanin se dobro preznojava u teretani: Podelila CELU SVOJU RUTINU iz teretane, zbog nje izgleda kao avion! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Jelisaveta Orašanin godinama unazad ima vitku liniju i telo zategnuto kao praćka.

Ona je sad svima pokazala svoju rutinu za vežbanje, pa je jasno da se Jelisaveta dobro preznoji do kraja svakog treninga.

- 5 min na brzini 7-8 džogiranje, 45 sekundi na brzini 10.5-11, zavisi kako ti odgovara, i 15 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta - piše u Jelisavetinoj objavi, pa se nastavlja:

Foto: Instagram.com

- 30 sekundi na brzini 11-11.5 i 30 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta. 15 sekundi na brzini 12-12.5, i 45 sekundi na brzini 7-7.5 i tako 4 puta.

Glumica je podelila i svoju fotku sa vežbanja, na kojoj je vidimo golog stomaka.

Foto: Instagram.com

Smršala uz pomoć nutricionistkinje

Inače, Jelisaveta je posle porođaja uspela da dovede liniju do savršenstva i redukovanom ishranom.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu.

Autor: M.K.

#Jelisaveta Orašanin

#Rutina

#Teretana

#glumica

POVEZANE VESTI

Domaći

KAO DA SAM U DVADESETIM! Jelisaveta Orašanin se snima u cik zore i pokazuje kako UŽIVA NA MASAŽI, evo koliko glumica zapravo ima godina (FOTO)

Domaći

KRAĆE NE MOŽE! Jelisaveta Orašanin objavila vrele slike iz Španije: Silikoni u prvom planu, čipka i crna svila (FOTO)

Domaći

U JEKU SKANDALA, SPAKOVALA KOFERE! Dok svi pričaju o raskidu nje i Teodosića, Jelisaveta Orašanin pobegla iz Beograda! (FOTO)

Domaći

Ovako izgleda jelovnik naše poznate glumice: Jelisaveta Orašanin nakon dva porođaja ima pločice na stomaku, a ove namirnice su odabrali stručnjaci za

Domaći

Jedna od najzgodnijih glumica nema ni GRAM SALA, a evo kako održava vitku liniju: Zbog jedne navike nikad nema NAPAD GLADI (FOTO)

Domaći

U JEKU SKANDALA OKO RAZVODA, OGLASILA SE Jelisaveta Orašanin! Glumica jednim gestom svima otkrila šta se dešava u njenom životu!