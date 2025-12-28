NISAM SE POMIRILA SA PALMINOM SMRĆU! Ispovest Cece Ražnatović slama srce: Pomenula i Sašu Popovića i porodicu

Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović decenijama žari i pali domaćom javnom scenom. Ipak, Cecin najveći uspeh zasigurno je to što je decu Veljka i Anastasiju izvela na pravi put.

Ceca je sada progovorila o ćerki Anastasiji koja živi u Španiji sa mužem Nemanjom Gudeljem.

- Prošle godine sam išla poslednji put u Španiju kod Anastasije, stvarno nisam imala vremena zbog svih obaveza. Obećala sam joj da završim u martu sve sa obavezama, pa u aprilu. Veljko je odlično, on je na relaciji Titel - Beograd. Moja turneja traje zadnjih 20 godina i ne staje. Ljudi masovno dolaze na moje koncerte i uživaju. To mi znači, ja od njih akumuliram tu pozitivnu energiju - rekla je Ceca i otkriva sve o pozivu koji je jednom obavila sa Popovićem.

Cecu je, 2013. godine, kada je održala drugi koncert na Ušću i time srušila sve rekorde, samo 10 dana pred spektakl pozvao Popović i to posebnim povodom.

- Jeste. Kada smo rasprodali Ušće, desetak dana pred koncert, policija je zaustavila dalju prodaju karata jer su rekli da toliki skup ne mogu da obezbede. Tako mi je bar menadžer preneo razlog. I Saša Popović mi je rekao: "Ti si jedina koja je po drugi put rasprodala Ušće. Molim te, pošto moraš naglo da prekineš prodaju, objavi, ženo, da si rasprodala Ušće." Mnogi fanovi su me zvali i pitali zašto je prodaja zaustavljena. To nije bilo do mene. Ko zna koliko bi tek ljudi bilo - otkrila je Ceca.

O Palminoj smrti

Otvorila je dušu i o smrti prijatelja Dragana Markovića Palme.

- Tužno i za mene ogromno iznenađenje, on je krio od nas bliskih prijatelja. Za mene je to šok, ali ja se još nisam pomirila sa tim da ga neću više nikad sresti... Čovek ni ne zna šta može sve da podnese dok ga sve ne sustigne. Ja sam se uvek borila na način na koji sam najbolje umela sa gubicima - kaže Ceca i dodaje da joj emtivni partner nije potreban da bi bila srećna.

- Taj neko se nije pojavio jer mu nije vreme. Meni sreća ne zavisi od partnera. Imam ozbiljan socijalni život i ja nemam vremena za sve - poručila je Ražnatovićeva.

"Anastasiju ne zanima da juri karijeru"

Ceca je progovorila i o karijeri svoje naslednice, te otkrila da li će se u narednom periodu vratiti muzici i nastupima.

- Navijala sam što se toga tiče i to je najlepša profesija posebno ako imate talenat i kreativni ste za muziku, tu čovek može da uživa i tu ne postoje granice. Muzika je vasiona gde možete da se igrate, eksperimentišete i posebno je doživljavam kao emotivni pročešćivač i sve emocije možete kroz nju da pokažete i kada ste tužni, veseli, toksični i muzika je najbolji filter za to. Anastasija nikada nije strastveno volela nastupe, pojavljivanja, već voli da se bavi u toj meri gde će ona uživati i neće imati obavezu da nastupa, putuje i nju tu ne loži. Meni masa i publika daje energiju i život, a ona je studijski pevač i voli da otpeva ono što se njoj sviđa, kako zamišlja muziku da to prezentuje i ona ne juri karijeru. Kada joj se nešto svidi ona otpeva i ne gleda brojke, ne takmiči se, već radi isključivo iz ljubavi. Neki kažu da je to hobi, ali to je više, jer ti tu ulažeš finansije, emocije, energiju, ljubav, ali ona je takva i ne zanima je nešto da juri karijeru – priča pevačica.

Autor: Pink.rs