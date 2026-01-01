AKTUELNO

Svekrva naše pevačice (50) iznela šok detalje o njoj: Bila sam očajna kad je sin rekao da će je oženiti, ONA PRODAJE INTIMU, užasno...

Maja Nikolić, popularna srpska pevačica dva puta je bila u braku, a iz dve zajednice dobila je dvojicu sinova Novaka i Lazara. Ipak, čini se da Maja nije bila miljenica svoje svekrve.

Lazara je dobila sa drugim suprugom Vukom Kandić, a davne 2011. godine dok se Maja Nikolić takmičila u rijaliti šou programu "Farma", njena bivša svekrva otkrila je šokantne detalje njihovog odnosa.

- Kada nam je Vuk rekao da će se oženiti njome, bili smo u šoku, da ne kažem očajni. O njoj nisam znala gotovo ništa, ali sam se raspitala i čula da je u Beograd došla iz provincije kako bi napravila karijeru. To je bio njegov izbor - iako smo mu objasnili ko je ona, rekao je da je voli i pustili smo ga da se oženi - započela je tada bivša svekrva pevačice, koja je inače poznata beogradska novinarka.

"Pravila je šaradu na crkvenom venčanju"

- Kada ju je Vuk doveo da je upoznam, došla je obučena za scenu, kao da je trebalo da nastupi u kabareu. Ogroman dekolte, afektiranje...Ma... Bila sam iznenađena, ali to je ona. Sledeći naš susret bio je na njihovom građanskom venčanju, a na crkveno nismo bili pozvani. Ona je od venčanja u crkvi pravila šaradu, samopromociju i šou. Mi nismo ni želeli da učestvujemo u tome. Priče da je velika vernica zaista su smešne. Iskreno mislim da se tu radi o čistom poziranju i pomodarstvu i da ona nije ni prošla pored Biblije. Jer da je ona vernica, nikada ne bi lagala kao što je to činila.

- Najstrašnije od svega jeste to što je ona zaista talentovana pevačica, a od sebe je napravila nešto sasvim drugo. Ići od rijalitija do rijalitija i zarađivati pare prodavajući svoju intimu, užasna je stvar. Nikoga ne osuđujem, ali mi nije jasno šta je u njenoj glavi i zašto svoj glas nije iskoristila u neke bolje svrhe. Mene nije sramota zbog nje, ali ne mogu isto da tvrdim za Vuka. Ali, šta ću mu ja, kako seješ, tako žanješ, on ju je birao - glasila je ispovest svekrve Maje Nikolić za pomenuti tabliod, dok je sa druge strane pevačica jednom prilikom izjavila da se ni zbog čega ne kaje.

