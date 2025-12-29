FOLKER IMA 44 GODINE I ČETVORO UNUČADI! Zgrnuo ogromne pare, a sad pokazao kako ih je iznenadio Novu godinu: KUPIO SAM SVAKOM DETETU STAN! (FOTO)

Folker Slobodan Batjarević Cobe ima 44 godine i čak četvoro unučića, a praznike je iskoristio da još jednom pokaže koliko mu porodica znači.

Pevač, koji se proslavio u takmičenju "Zvezde Granda" na svom Instagram profilu podelio je emotivne trenutke iz doma i otkrio kako je iznenadio najmlađe za Novu godinu.

Cobe Batjarević je snimio prazničnu atmosferu u kući – okićenu jelku, osmehe i uzbuđenje dok su njegove dve unuke otvarale poklone, a novogodišnja euforija bila je više nego očigledna.Deca nisu krila radost, dok je ponosni deda sve zabeležio i podelio sa pratiocima.

Ima četvoro unučadi

Iako ima samo 43 godine, Cobe je nedavno godine dobio svoje četvrto unuče.

- Prelep je osećaj biti deda, svaki put kad dobijem unuče, ja se radujem kao nikad do sad. Voleo bih još mnogo unuka da dočekam, a kako vidim biće ih, ma samo nek’ se širi porodica. Dok sam bio mlađi, tj. kad sam imao 20 godina, svi su govorili da se unuci vole više od dece, eto hvala Bogu, dočekao sam dve unuke od sina, Anu i Elisu i od ćerke Slađane imam unuka Dijega, mog najlepšeg dečaka. I mogu vam reći, stvarno se unuci vole više od dece. Ma, prelep je to osećaj, ispunjen sam u svakom smislu – rekao je Cobe ranije.

"Kupio sam svakom detetu po stan"

Kako kaže, tokom svoje karijere je dovoljno zaradio da obezbedi porodicu, što mu je najbitnije.

- Sve svoje sam obezbedio. Meni je bio cilj da vodim decu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više - rekao je pevač, a onda otkrio da je deci obezbedio krov nad glavom:

- Kupio sam svakom detetu po stan. Sin mi živi u Berlinu, a ćerka se udala u Austriji. Oni imaju svoje stanove. U Leskovcu imamo tri kuće - rekao je Cobe.

Autor: M.K.