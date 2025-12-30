AKTUELNO

NOVOGODIŠNJE IZDANJE EMISIJE 'PREMIJERA - VIKEND SPECIJAL' O KOJEM ĆE SE PRIČATI! U studio stižu Tea, Ceca i Nataša Bekvalac - najveće muzičke zvezde otvoreno o svemu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Ekipa emisije ''Premijera - Vikend specijal'' pripremila je za gledaoce televizije Pink nezaboravno praznično izdanje o kojem će se pričati i pisati.

Naime, Bojana Lazić i Nemanja Vujičić ugostiće najveće muzičke zvezde na našim prostorima.

Foto: Pink.rs/M. Krasić

Tea Tairović, Svetlana Ceca Ražnatović i Nataša Bekvalac otvoreno će govoriti o svim aktuelnim temama.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Naime, tri muzičke zvezde sa izuzezno bogatim karijerama sumiraće 2025. godinu i otvoreno govoriti o svim aktuelnim temama.

Ceca je u emisiji pokazala verenčki prsten kojim ju je pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan verio, dok je Tea Tariović otkrila da li je proveravala telefon svom suprugu Ivanu i kako se upoznala sa njim, a Nataša Bekvalac je govorila o svojoj porodici i svojim bivšim muževima. 

Foto: Pink.rs

U nedelju 4. januara budite uz kanal TV Pink i pratite specijalno, praznično izdanje emisije ''Premijera - Vikend specijal''.

Autor: M.K.

