Mnogo sam naučila iz grešaka u prvom braku: Sanja Marinković u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs o odnosu sa bivšim mužem, sinu Strahinji, a onda progovorila i o ponovnoj udaji! (FOTO)

Popularna voditeljka ružičaste televizije i ovu Novu godinu dočekuje van Srbije, i to u društvu poznatog muškarca!

Poznata voditeljka TV Pink i autorka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković za Pink.rs sumirala je 2025. godinu koja je za nju bila puna izazova, te otkrila gde i sa kim ove godine provodi najluđu noć, a onda progovorila i o proslavi punoletstva sina Strahinje.

Kakva je 2025. godina bila za tebe kada sumiraš ukupne utiske i podvučeš crtu?

- Protekla godina bila je veoma izazovna. Kada bih dane u kalendaru bojila prema raspoloženju, spektar bi se kretao od crne do vatreno roze – baš kao i moj unutrašnji svet. Nije bila najsrećnija, vec zahtevnija, što i nije loše ukoliko ste spremni da ceo život posvetite ličnom rastu i razvoju. Nisam izgubila veru da se ono što nas čini nezadovoljnima može popraviti i s tim uverenjem trudiću se da oplemenim svoj život i u 2026. godini. Centar mog sveta bio je moj sin, koji je napunio osamnaest godina i sprema se za nastavak školovanja.

Kakvi su tvoji planovi za 2026. kada je karijera u pitanju, a kakvi kada je u pitanju emotivni život?

- Život me je u poslednjih pet godina, od trenutka kada sam iznenada ostala bez oba roditelja, naučio da ne pravim ni strateške ni operativne planove. Umesto toga, učim da živim u trenutku i oplemenim svakodnevnicu — o čemu sam često razgovarala i sa gostima u Magazinu In. Kada je reč o emocijama, imam, kao i svi, potrebu za dodirom, pogledom i osmehom koji život čine lepšim. Verujem da je najvažnije da naučimo da želimo i tražimo da budemo voljene. Polako.

Da li bi u 2026. godini otišla pred oltar, ukoliko se pojavi onaj pravi?

- Naučila sam mnogo iz grešaka koje sam pravila u prvom braku, tako da bi moj korak ka oltaru danas bio ozbiljan i promišljen podvig.

Ko će ti najviše nedostajati u 2026. godini?

- Roditelji, naravno.

S kim ćeš biti kada se kazaljke poklope u najluđoj noći i kako će izgledati to veče?

- U ponoć ću biti u Atini, u društvu jednog od najpopularnijih grčkih izvođača, Konstantinosa Argirosa, i prijatelja koji svojom energijom i raspoloženjem moj život čine radosnijim. Zahvalna sam na tom osećaju. Strahinjin izbor je skijanje sa drugarima, a mama je rezervisana za božićne praznike.

Kako je protekao osamnaesti rođendan tvog sina Strahinje i na šta si posebno ponosna?

- Zadovoljna sam njegovim uspesima, trudom i voljom da uči, raste i razvija se. Ja sam tu da mu pružim podršku, pokažem ljubav i zadovoljstvo kada ostvari ono što želi ili mora. Vremena su veoma izazovna kada je reč o roditeljstvu. Imala sam mnogo neprospavanih noći, briga i strahova, jer nije lako biti samohrana mama–staratelj. Kada su u pitanju rođendani i proslave, u slavu ljubavi i uspeha najvažnije mi je da budem okružena porodicom i bliskim prijateljima — tako je bilo i povodom Strahinjinog osamnaestog rođendana.

Videli smo na fotografijama na mrežama da ste ti, bivši muž i sin zajedno obeležili važne trenutke. Kakav je danas tvoj odnos sa Aleksandrom?

- Tvrđavu koju čine otac i majka kada je reč o brizi za dete teško može bilo ko da sruši. Tako smo nas troje, zajedno sa najbližim članovima porodice, bili na okupu na Svetog Nikolu, kada je Strahinja i rođen. Ugasili smo osamnaest svećica i zamislili želje.

Šta je ostalo neostvareno od želja za 2026. godinu?

- Mala vam je ova stranica za sve moje planove i želje koje bih volela da imam snage i mogućnosti da ostvarim u 2026. godini. Budite zadovoljni u novoj godini.

Autor: M.K.