Od emocija u muzici do najlepših trenutaka sa porodicom: Nikolina Kovač progovorila o godini punoj uspeha i pripremama za majčinstvo po treći put, pa otkrila ko je njena najveća snaga!

Kako se bliži kraj godine, pevačica Nikolina Kovač progovorila je o porodici koja joj je najveća snaga, ličnom razvoju i planovima za 2026. godinu, uključujući muziku, festivale i majčinstvo po treći put.

Pevačica Nikolina Kovač u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs otkrika je kako je protekla njena muzička godina i šta je to što je u njoj najviše inspiriše. Govorila je i o svom albumu „Živim Za Ljubav“, ali o unutrašnjem miru koji joj daje kreativnu slobodu i motivaciju.

Kako bi opisala svoj muzički put kroz proteklu godinu? Šta je to što te najviše inspiriše?

- Put ljubavi, izdala sam album ''Živim Za Ljubav'', zaokružila jednu svoju priču prepunu stvaralaštva u koju sam se upustila i ohrabrila. To je veliki korak za mene. To je album prepun emocija, raznih emocija, od sreće, radosti, tuge, razočarenja, svega što zapravo i čini život. Mogu reći da sam iz ovog ugla jako zadovoljna, ispunjena i zahvalna što moja karijera ima svoj put i svoju neku priču. Želim nastaviti stvaralačkim putem i iz prostorija svoje duše ispustiti sve ono što se krije, utkati u svoju muziku svoje emocije, osjećanja drugih ljudi, povezati se dodatno sa ljudima kroz ono što je istinsko u njima..

Da li imaš neko posebno mesto ili tradiciju koju poštuješ za vreme prazničnih dana, i kako izgleda tvoja savršena novogodišnja noć?

- Posle niza radnih dočeka Novih godina, ove godine će to biti izuzetak, u krugu mojih najmilijih, sa onim najvrednijim u mom životu, sa mojom porodicom. Od toga nema ništa lepše, ništa veće. Moja porodica je moja najveća snaga, najveća pobeda. U malim stvarima je lepota, najveći smisao.

Kako se pripremaš za kraj godine, i koje su tvoje želje i ciljevi za narednu godinu?﻿﻿﻿

- Učim sebe da budem što zahvalnija, zahvalna na svemu što mi život pruža, što mi daje, pa tek onda postavljam sebi nove ciljeve. Jako sam disciplinovana i trudim se da ono što postavim sebi kao cilj to i ostvarim, ali sve uz dragog Boga, ništa na silu i kroz tenziju. Osluškujem i prepuštam se tom nekom unutrašnjem osećaju.

S obzirom na to da si prošle godine ostvarila mnogo uspeha, u 2026. ces postati mama po treci put, ima li jos nesto da ti je ostalo na tvojoj listi zelja za 2025 godinu?

- Moja porodica je moj najveći ponos i moja najveća snaga. Smatram da je to pokretač za svakog zdravog čoveka, za društvo uopšte, ali ono što je sigurno jeste da ću se jako brzo vratiti muzici i nastaviti u stvaralačkom maniru. Znam, osećam da će to u jednom momentu poprimiti one boje koje moja muzička priča i zaslužuje. Takođe, volela bih da stvaram za meni drage kolege i poklonim im moju viziju njihovih muzičkih priča.

Da li imaš neki posebni novogodišnji ritual koji ti pomaže da ostaneš motivisana i pozitivna u narednoj godini?

- Pisanje, ja toliko uživam dok pišem i dok sam u tom svetu, poput ribe u vodi, tu sam nekako najhrabrija da ispoljim sve što mi leži na duši. Drago mi je što sam godinama prepoznala sebe i prepustila se sebi, ne stideći se toga što sam, ne želeći biti neko drugi, nego isključivo ja, zagrliti sebe sa svim svojim manama i vrlinama, a trebalo je proći mnogo da se dođe do tog nekog nivoa. Vraćanje sebi i svojoj suštini me iznova inspiriše i motiviše.

Koji su tvoji najveći planovi i projekti za 2026. godinu? Da li možemo očekivati nešto potpuno novo od tebe?

Volela bih da se pojavim na nekim festivalima koji su predviđeni za leto, da nastavim da radim sa mojim bendom u Beogradu, jer sam se na najlepši način posle toliko godina kroz muziku i predivnu energiju povezala sa uglavnom damama, jer je ženska publika kod mene na nastupima dominantna i ta podrška koju dobijam od žena je neverovatna.

Kada se osvrneš na svoju karijeru do sada, šta je ono što smatraš najvećom promenom u tvojoj muzici i životu?

- Moja najveća blagodat u karijeri je što sam u moru velikih razočarenja, na koje se ne bih osvrtala, a bilo ih je za jednu knjigu, nije da nije, imala BLAGODAT da upoznam jednog takvog čoveka, jedno takvo ljudsko biće pre svega, pa onda i muzičku veličinu kakva je bio moj čika Halid. Moja zahvalnost prema njemu i prema dragom Bogu što je poslao jednog takvog čoveka u moj život, što sam imala priliku da muzički sazrevam, oblikujem se, prevaziđem sve barijere što se tiče mog pisanja. On je čovek kome mnogo dugujem i za mene je merna jedinica za sve u mojoj karijeri, i do sada i nadalje, tako će biti dok budem disala.

Da li ti je novogodišnja noć vreme za refleksiju i postavljanje ciljeva, ili više voliš da je to vreme opuštanja i zabave?

Nova godina je momenat gde se treba zahvaliti na svemu, izvući iz svih bitki i lomova inspiraciju i snagu da se nastavi dalje, truditi se da budemo što bolje osobe nego juče i pronaći lepotu u malim stvarima, osvestiti prave vrednosti, neovisno gde se nalazimo. Važno je ono što u sebi nosimo.

Autor: N.Panić