Ili će mi biti najbolja godina u životu, ILI SE PREDAJEM! Jelena Karleuša priznala da joj je 2025. bila velika životna lekcija, pa najavila PREOKRET!

Progovorila i o koleginicama kojima nema spasa što se tiče mode.

Jelena Karleuša imala je veoma burnu godinu iza sebe, a za 2026. predviđa da će joj biti prekretnica, ili najbolja godina u životu ili će odustati od svega.

- Imam dve opcije. Ili da mi bude najbolja godina života, ili da se predam. Čitava ova godina je životna lekcija. O ljudima, izdaji, o slabićima, padanju i ustajanju, o unutrašnjoj borbi. Godina spoznaje prave snage i sagledavanja slabosti. Godina koja bi mnoge ubila. Da li je ubila mene, pokazaće 2026 - rekla je Jelena, a potom otkrila šta su njene ćerke požele da dobiju za Novu godinu:

- Atina je poželela putovanje, a Nika neku stvarno glupu trenerku. Svakako će im mama ispuniti želje.

Jelena je istakla da je njen stil odraz čitave ličnosti, a da pojedinim koleginicama nema pomoći kada je modni izraz u pitanju.

- Modni izraz je naše ogledalo po mnogo čemu. Pogotovo u šou-biznisu. Odelo ne čini čoveka, ali mnogo toga može reći. Iskreno, nisam upoznala nijednu osobu s javne scene koja je potpuno po mom ukusu i standardu. Moda nije samo krpa na nama, već i stil života, hrabrost u stavu i posebnosti, držanju, isticanju po energiji i načinu na koji se svakoj krpi udahne život. Moda je filozofija i umetnost, a toga na našoj estradnoj sceni nema. Zato ja među svima njima izgledam nepripadajuće i kao vanzemaljac. Nismo isti univerzum. Ja sam fešn vik, a oni su gradska kafana. Ne kritikujem, samo konstatujem razliku u pogledima - navela je Karleuša.

Autor: R.L.