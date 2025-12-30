Viki i Taške FINANSIRAJU IZGRADNJU CRKVE! Postali ktitori svetinje u rodnom mestu njenog pokojnog oca!

Meštani imaju najlepše reči o pevačici.

Violeta Viki Miljković rođena je i odrasla u Nišu, ali nije zaboravila svoje korene i rodna mesta pokojnih roditelja Zorke i Svetomira - Veliki Vrtop i Jug Bogdanovac.

Nedavno se pojavila informacija da su Viki i njen suprug Taške ktitori jedne crkve u rodnom mestu njenog pokojnog oca, a pevačicine komšije otkrile su da li je ovo istina.

- Ovo je rodno selo njenog pokojnog oca Svetomira, a majka joj je iz Vrtopa. Violeta svaki put kad dođe, prvo dođe kod nas u kuću i kod moje ćerke. Druže se od malih nogu njih dve. Mnogo smo lepo živeli. Ona se družila s mojom ćerkom, koja je isto lepo pevala. Uča, njen otac je brinuo o njoj i pratio je kad je Viki počela da peva. I pokojni brat Vladica je jako lepo svirao. Kad sam čula da je i on otišao od teške bolesti, mnogo sam plakala. Kad sam ga videla poslednji put s majkom u Nišu, ona se bila skroz onesposobila od muke. Nema nikog ovde u toj kući. Za Violetu i njene stvarno nemam reči. Mnogo rade, jako su vredni i mnogo su stekli - rekla je jedna njena komšinica.

Komšinica je istakla da je istina da Viki i Taške finansiraju izgradnju crkve Svetih apostola Petra i Pavla u selu Jug Bogdanovac.

- To je tačno. Dala je veliki prilog. Crkva još nije gotova, pri kraju je, ali ima još tu posla. Tu je nekad postojala crkva, koju su srušili Turci. Ona je odavno dala prilog za tu svetinju, ali ne voli ona da se o tome priča. Išla je s babom i kao mala tu gde je bila crkva. Lepo je to od nje, ali je selo zapustelo. Tuga

