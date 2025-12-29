AKTUELNO

Domaći

Otac je govorio da mogu samo ČISTAČ ULICA DA BUDEM! Ljuba Aličić prvi put progovorio o teškim počecima karijere, pa pomenuo svog sina: Sve sam u njega uložio, ali on to nije voleo...

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Sve je sam postigao.

Legendarni pevač Ljuba Aličić progovorio je o počecima svoje blistave karijere, te je priznao da otac nije verovao u njega, te da mu je spočitavao muziku i terao ga da ide u školu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam imao osam godina, stalno sam trčao kroz avliju i pevao. Ništa drugo me nije zanimalo i mnogo sam verovao u sebe. Dokazao sam i mom ocu da mogu i bez škole da uspem. Stalno mi je govorio da bez škole mogu da budem samo čistač ulica. Ali ja sam slušao sebe i nisam ga poslušao i onda sam dokazao i pokazao i njemu i ostalima da sam ostvario svoj cilj. On je bio mnogo srećan dok je bio živ, ali i moja majka i ostala familija. A što se tiče početaka, meni niko nije pomogao. Sam sam sve. Nastupao sam u Bosni u jednoj kafani i tada se desila prva ponuda da snimim album, sve ostalo je istorija - rekao je Ljuba.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevač je govorio i o svom sinu koji je započeo muzičku karijeru, ali odustao.

- On je krenuo dobro, pa je stao. Što se mene tiče, u njega sam sve uložio, a to što on nije to propratio, što nije voleo... Po meni, ako ne propratiš svoj rad, karijeru, onda ne voliš svoj posao. To je njegovo što nije sebe više dao - naveo je Aličić.

Autor: R.L.

#Ljuba Aličić

