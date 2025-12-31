Bajkoviti kadrovi! Zavirite u prazničnu atmosferu doma Tijana Em: Detalji na jelki oduzimaju dah (FOTO)

AKTUELNO

Tijana Milentijević pokazala kako izgleda njen dom u prazničnom ruhu!

Tijana Milentijević kao i mnoge njene kolege sa estrade ukrasila je svoj porodični dom, a sada je na društvenim mrežama pokazala jedan kutak koji je sve oduševio.

Bajka u domu pevačice

Pevačica je slikala deo dnevne sobe i otkrila kako izgleda mesto gde provodi najviše vremena ali i novogodišnju jelku koja je sijala poput dijamanata.

Foto: Instagram.com

I Tijana je ispratila poslednje modne trendove te nije tradicionalno okitila novogodišnje drvo, već su praznične lampice učinile da njeno drvo izgleda kao iz bajke.

Provokativno praznično poziranje

Pevačica je nedavno pozirala u svom stanu pored novogodišnje dekoracije, a mreže su se usijale zbog onoga što je imala na sebi.

Naime, Tijana je nosila šareni novogodišnji bebi dol, koji je bio sa novogodišnjim motivima, a kako je dole bio prekratak, kadar je najviše prijao pripadnicima jačeg pola.

Autor: Nikola Žugić

