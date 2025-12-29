Ne radite to, povraća mi se: Oglasio se Sloba Radanović, otkrio šta više ne može da podnese

Pevač Sloba Radanović oglasio se na svom Instagram profilu vidno izrevoltiran novim trendom koji uzima maha na estradi.

Iako mnoge njegove kolege eksperimentišu sa novim tehnologijama, folker je jasno stavio do znanja da za neke stvari kod njega nema mesta i da mu se od toga "povraća". Popularni pevač Sloba Radanović odlučio je da javno reaguje nakon niza poruka koje mu pristižu na društvenim mrežama.

Reč je o numerama koje su kreirane uz pomoć veštačke inteligencije (AI), a koje su sve prisutnije u muzičkoj industriji. Pevač je bio surovo iskren u svom obraćanju.

"Molim vas, ne šaljite mi to"

Iako živimo u eri tehnologije gde se mnogi na raznim poljima služe upravo veštačkom inteligencijom kako bi olakšali posao ili došli do bržeg profita, Sloba je jasno podvukao crtu. On je svojim pratiocima i saradnicima uputio direktan apel, ne birajući reči da opiše šta misli o ovakvom načinu stvaranja muzike.

– Molim vas da mi ne šaljete demoe pesama koje je stvorila veštačke inteligencija, jer mi se od njih povraća. Hvala – napisao je pevač u svojoj objavi, ne ostavljajući prostora za dalju diskusiju.

Autor: Nikola Žugić