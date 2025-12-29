Pre 10 godina počeli kao dvoje, sada nas je ČETVORO: Osvanula prva fotka Prijine ćerke, porodična fotografija raznežila sve (FOTO)

Naša pevačica Aleksandra Prijović nedavno se porodila, te je na svet donela ćerku, a sada je novom objavom na instagramu raznežila sve!

Pevačica Aleksandra Prijović (29) porodila se pre četiri meseca, te je na svet donela devojčicu, kojoj su ona i njen suprug Filip Živojinović dali ime Aria. Naime, mnogi su bili iznenađeni kada su videli kako izgleda pevačica nakon porođaja, te komentari neretko na mrežama pljušte kada je njen izgled u pitanju.

Pevačica je do trudnoće vredno radila i punila koncertne sale, a kada je saznala da je u drugom stanju, povukla se sa scene. Ipak, samo tri meseca nakon porođaja, Aleksandra je odlučila da se polako vrati poslu, te je tako najavila fotkom iz studija nove pesme.

Sada, ona je objavila na instagramu porodičnu fotografiju sa sinom, Filipom i prinovom, te se tako emotivnim rečima obratila suprugu Filipu.

- Pre 10 godina počeli kao dvoje. Danas nas je četvoro. Hvala ti za 10 najlepših godina - napisala je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić