Kebin sin odveo devojku na skijanje: Samo četiri meseca nakon razvoda uživa sa novom izabranicom (FOTO)

Na društvenim mrežama podelio je romantičnu fotografiju sa zimovanja, na kojoj se vidi da uživa u novoj ljubavi!

Sin folk pevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić ponovo je srećan u ljubavi. Nakon kratkog i burnog braka sa Sofijom Daćić, koji je potrajao svega nekoliko meseci, Kojić je uplovio u novu emotivnu priču.

Prvi put je primećen u društvu nove izabranice još u oktobru, kada se pojavio na koncertu svog oca. Iako su tada zajedno privukli pažnju publike, Igor je vešto izbegavao pitanja o njenom identitetu.

Ipak, poslednjih dana odlučio je da napravi mali iskorak. Na društvenim mrežama podelio je romantičnu fotografiju sa zimovanja, na kojoj se vidi da uživa u bliskosti i novoj ljubavi. Nakon egzotičnog putovanja u Dubai, par je spakovao kofere i zaputio se na planinu, gde su, sudeći po objavama, potpuno prepustili čarima zime.

Na fotografijama sa ski-staze, Igor i njegova partnerka su pozirali na stazi, raspoloženi i nasmejani.

Podsetimo, razvod od Sofije Daćić ozvaničen je pre nešto više od dva meseca. Sofija se nedavno pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, gde je, bez zadrške, pomenula bivšeg supruga. Dok je ona nastavila profesionalnim putem, Igor je, čini se, pronašao novu ljubav.

Autor: Nikola Žugić