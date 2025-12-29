Ako sam ustala u šest ujutru, a nisam ni legla... Anja Mit u teretani mesec dana nakon porođaja, glumica u helankama: Zadnjica i grudi u prvom planu (FOTO)

Glumica Anja Mit (33) pre mesec dana se porodila i na svet donela sina, kojem je dala ime Filip, a nedugo nakon porođaja rešila je da se posveti svom izgledu.

Anja je, naime, nakon mesec dana donela odluku da se vrati na treninge, te je na Instagramu podelila video iz teretane i uz to istakla da je imala neprospavanu noć, ali da joj to nije bio izgovor da ne ode na trening.

- E, ako sam ja ustala u 6 ujutru, a nisam ni legla možeš i ti - rekla je Mit.

Pokazala stomak nakon carskog reza

Inače, Anja je nakon porođaja pokazala svoju figuru i uz to istakla zdrav način života.

- Ovaj video ne postavljam zbog "Viditeee meee, hvalite meee", okej ima i toga. ali malo, pa ko ne voli pohvale. Ali, šalu na stranu, suština ovog videa je da motivišem i ohrabrim sve žene koje su trudne, koje planiraju trudnoću, koje su se porodile. Ovo sam ja 3 nedelje posle porođaja carskim rezom. Jako sam se plašila kako će izgledati moj stomak posle trudnoće jer su mi trbušnjaci omiljeni deo mog tela. Plašili su me sa "Samo da ne dođe do carskog, 7 slojeva kože se seče, nikad stomak neće biti kao pre i blablabla...- napisala je i dodala:

Ne verujte, ne slušajte, okružite se pozitivnim iskustvima, ženama koje vas motivišu i hrabre, ženama koje vam daju snagu u leđa, a ne strah. Način stil i viziju života jedino određujete vi. Zdrava ishrana nije brokoli u vodi bez soli, zdrava ishrana je vaš odabir za bolje danas i bolje sutra.

Autor: Nikola Žugić