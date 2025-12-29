Hvala ti sine što me učiš životu: Marija Šerifović se javno obratila nasledniku Mariu, ove reči kidaju dušu (FOTO)

Pre dve godine, Marija Šerifović postala je majka, a sada se javno obratila svom sinu Mariu emotivnim rečima!

Marija Šerifović je postala majka sina Maria u decembru 2023. godine. Bebu je dobila uz pomoć surogat majke, a dečak je rođen u bolnici u Los Anđelesu (SAD). Pre mesec dana, Marija je čestitala svom sinu rođendan i putem instagram profila, te je tada raznežila sve pratioce na mrežama.

Marija se sada, naime, obratila ponovo svom sinu, s obzirom da se bliži kraj 2025. godine, a njene emotivne reči kidaju dušu.

- Naša druga godinica. Godina mog najvećeg rasta. Sigurna sam u to. Hvala ti, sine. Hvala ti što me učiš životu. Rastemo zajedno. I svakog jutra se trudim da budem sebi bolja, da bih tebi bila najbolja. Love, M&M - napisala je Šerifovićeva na svom instagramu.

