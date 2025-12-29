AKTUELNO

HARMONIKAŠ ČEKA PRVO DETE U 5. DECENIJI, NJEGOVA ŽENA DOKTORKA BLISTA! Aca Sofronijević ne skida osmeh s lica pored Kosane: U 2026. godini smo nas troje

Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević (42) sa svojom suprugom, lepom doktorkom Kosanom čeka prvo dete, a sada je pokazao kako provode njene trudničke dane.

Aca Sofronijević i Kosana su na putovanju u Francuskoj otkrili javnosti da će postati roditelji i da njihovoj sreći nema kraja.

Iako se njegova supruga gotovo nikada ne eksponira u javnosti, te retko dele i zajedničke fotografije na mrežama, on je sada objavio njihovu zajedničku sliku iz jednog restorana.

- Lagano ispraćamo 2025-u i mnogo se radujemo 2026-oj godini, nas troje - napisao je u opisu.

Naime, budući roditelji su nazdravljali ceđenim sokovima dok nisu skidali osmehe sa lica, te su mnogi komentarisali kako Kosana blista u blagoslovenom stanju.

