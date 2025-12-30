Toga sa Eminom mi je PREKO GLAVE: Saša Kovačević progovorio o kolegama: Mnogi se nisu odazvali na moj koncert!

Iskren do koske!

Pevač Saša Kovačević ove godine radi punom parom, a pored dva koncerta, redovno nastupa u zemlji i inostranstvu, a sada smo ga zatekli na aerodromu "Nikola Tesla" kada se vraćao sa nastupa.

- Nastavlja se Bogu dragom, iz Podgorice stižem, idem malo da odmorim, ali nastavljamo sa Sava centrom - priča Saša.

Pitali smo ga kako gleda na to što su se na njegovom koncertu pojavile brojne kolege.

- Puno mi je srce zbog toga, i dosta kolega se nije odazvalo nažalost zbog virusa, koji je i mene par dana pred koncert oborio. Svi koji nisu bili na prva dva pojaviće se na trećem - kaže on i otkriva da li je zadovoljan kako je sve proteklo:

Jesam. Nekim tehničkim stvarima nisam zadovoljan. Ali radiću na tome da na trećem približim svojim očekivanjima.

"Toga sa Eminom mi je preko glave"

Dotakli su se i njegovog sukoba sa koleginicom Eminom Jahović.

- Ne. Ne bavim se. Toga mi je malo preko glave, iskren da budem. Nisam ni želeo da ulazim u to, ne bih komentarisao - kaže Kovačević i dodaje da skida kapu svakome ko je održao set koncerta u Sava centru i Ušće, kao što je to Emina:

Čestitam svakako. To je veliki uspeh, tako da sve čestitke.

Autor: Nikola Žugić