Gazda kluba pita koliko koštaš, odeš u dva sa dva i to je to: Naša pevačica progovorila o prostituciji na estradi: Prljave...

Pevačica Goca Božinovska (60) progovorila je o najstarijem zanatu na estradi, otkrivši da se tokom nastupa susretala sa nepristojnim ponudama.

Svojevremeno je priznala da joj je gazda lokala u kojem je pevala nudio novac za intimne odnose.

- Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Dešavalo se da odem na tezgu, pojavi se neki gazda i pita: "Koliko da ti dam, koliko koštaš?" - rekla je Goca u jednom intervjuu, pa dodala:

Mislila sam da priča o tezgi, a on kao: "Ne, nego koliko koštaš posle tezge?". Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare? Odeš u dva sa dva i to ti je to!

Podsetimo, Goca Božinovska dobila je dvoje dece sa nekadašnjim bokserom i opasnim momkom Zoranom Šijanom.

Brojne priče vezane za njihov život i odnos intrigiraju javnost i danas, 26 godina nakon njegovog ubistva. Jednu od njih nedavno je ispričala i Goca. Kako je priznala, svojevremeno ju je na jednom nastupu muvao čovek za koga se sumnjalo da je umešan u Zoranovo ubistvo.

- Pevala sam, udvarao mi se neko za koga sam posle čula da je pobegao iz zemlje kada je Šijan ubijen... Videla sam ga na televiziji i shvatila da ga znam... Govorio mi je da sam lepa, da će sve proći - rekla je Goca Božinovska.

- Volela sam oduvek lepe muškarce. Uvek sam se pravila važna... Za mene Šijan nije bio žestok, nikada nisam čula da je upucao nekog. Da li je moj muž bio ubica? Pa nije, nije nikoga ubio, kako je onda žestok? - govorila je Božinovska o Šijanu u "Sceniranju".

Ljubav Goce i Šijana

Goca i Zoran imali su ljubavnu priču započetku "ljubavlju na prvi pogled", tokom letovanja u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine.

Posle prvog susreta na plaži otišli su na večeru, prilikom rastanka nisu razmenili brojeve, a jedino što je Zoran znao jeste da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. Sačekao ju je na aerodromu i nakon druge večeri koju su proveli zajedno odmah ju je zaprosio, a ona je pristala.

Ipak, burmu nikada nije stavila na ruku. Živeli su u vanbračnoj zajednici u vili u Surčinu, u kojoj Goca živi i dan danas.

- Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo" - prisetila se Goca jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić