Ćerka poznate influenserke umrla na Božić! Lekari sumnjaju da joj je od iste bolesti preminulo i starije dete

Poznata influenserka Melisa Mej Karlton i njen suprug Tom Karlton izgubili su najmlađu ćerku Moli na katolički Božić.

Skrhana bolom, Melisa se oglasila na mrežama.

- Na Božićno jutro, naša slatka devojčica Moli ponovo se susrela sa svojom starijom sestrom Abi - napisala je Melisa na Instagramu u petak, 26. decembra, aludirajući na smrt Abigejl u aprilu 2024. godine.

- To je jedino što mi donosi makar i najmanju utehu. Moli je strašno nedostajala njena sestra. Često me je pitala: "Mama, kada će se Isus vratiti da Abi može da siđe dole?".

Abi je preminula nakon borbe sa sepsom, dok par nije javno otkrio Moline godine niti uzrok njene smrti, piše Daily Mail.

Nekoliko sati kasnije, Melisa se ponovo oglasila na Instagramu, podelivši više detalja.

- Oklevam da već sada podelim medicinske informacije jer još uvek nemamo zvaničnu dijagnozu, ali smatram da je važno da ljudi znaju da ovog puta imamo određene odgovore - napisala je u subotu.

- Lekari veruju da je Moli imala genetsko oboljenje srca i sumnjaju da je isto bio slučaj i sa Abi.

Autor: Nikola Žugić