U ČIPKANOM BRUSHALTERU I VRUĆEM ŠORTSU! Jovana Jeremić pokazala obline u teretani, grudi samo što ne ispadnu, noge utegnute (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić se u vrućem šortsu i čipkanom brushalteru pojavila u teretani i izgledom bez sumnje izazvala brojne reakcije!

Jovana Jeremić redovno trenira i veoma vodi računa o svojoj ishrani, a sada je podelila trenutak iz teretane i pokazala smeo stajling. Ona je na sebi imala kratak crni šort sa čipkanim brushalterom. Utegnute noge su joj bile u prvom planu, kao i uzak struk.

Jovana je nedavno otkrila kako je smršala i dovela liniju do savršenstva.

- Dobro sam izgledala i ranije sa 56 kilograma, ali cilj mi je da imam 52, a sada imam 54. Bilo je veoma teško skinuti ta poslednja četiri kilograma! Toliko sam masti "svukla" da mi je ostalo još samo malo donjeg stomaka. Eto, mogu da idem na takmičenje u fitnesu! Ne mogu da prepoznam svoje telo, kao da imam 18! - priča Jovana i dodaje da je jednu namirnicu gotovo potpuno izbacila iz ishrane.

"Meso izbegavam, jedem ribu"

- Nutricionista je napravila revoluciju, meša namirnice kako ih niko nikada nije mešao. Promenila sam stil života i navike iz korena, meso sada maksimalno izbegavam, a najviše jedem ribu, posebno losos - rekla je Jovana.

Osim što je promenila ishranu, Jovana i redovno vežba, pa joj je teretana postala kao druga kuća.

- Aktivna sam i treniram redovno, vožnja rolerima je obavezna. Ipak, ništa ne može da se promeni ukoliko ishrana nije dobra! O ishrani mora da se vodi najviše računa - ispričala je voditeljka.

Autor: Nikola Žugić