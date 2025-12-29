AKTUELNO

OTPEVALA VANVREMENSKI HIT, A ONDA ZAPOČELA SOLO KARIJERU! Harala je 90-ih, a mnogi je nisu prepoznali: Evo kako je nekada izgledala Ana Kokić (FOTO)

Prvi put se pojavila u grupi koja je bila jedna od omiljenih devedesetih godina!

Ana Kokić vladala je muzičkom scenom mnogo pre nego što ju je upoznala šira javnost. Harala je devedesetih godina kada je bila pevačica grupe "Energija" koja se proslavila sa pesmom "Suze".

Foto: Pink.rs/M. Mijatović

Početak karijere

Ana je tada imala samo 17 godina i mnogi je kasnije nisu prepoznali. Nežnog glasa i lepote osvojila je publiku sa pomenutom grupom, a nešto kasnije je rešila da svojim muzičkim putem krene sama, te je započela solo karijeru. Postala je prava plavuša, a sa minimalnim korekcijama promenila je lični opis te mnogi nisu povezali da je baš ona otpevala vanvremenski hit devedesetih.

Oduvek je važila za jednu od najatraktivnijih pevačica na domaćoj sceni, a njeno srce je ukrao tadašnji vaterpolista Nikola Rađen kome je rodila dve ćerkice. Nakon nekoliko godina bračni par je rešio da stavi tačku na svoj odnos, a ostali su u sjajnim odnosima nakon razvoda.

Foto: Printscreen YouTube/ Energija

Ana se nakon teškog perioda povukla iz javnosti i posvetila deci, a posle nekog vremena vratila se svom poslu.

Kolega o pevačici

Peđa Jovanović nedavno se prisetio saradnje sa Anom Kokić sa kojom je nastupao devedesetih godina.

- Jedno vreme smo samo sa Anom Kokić nastupali u klubu "Bombo", sećam se da mi je jednom prilikom prosula piće na klavijaturu, to joj nikada neću oprostiti. Uvek je imala stav, niko nije mogao da dođe i kaže: "E, hajde dođi ovde u separe", ona i danas ima taj stav. Ali ima koleginica koje idu za sto da uzimaju bakšiš. Neko bude pijan, pa hoće da mu pevačice sednu u krilo, to je sve do koleginice kako se postavi prema gostima - govorio je Peđa.

Foto: Pink.rs/P. Radosavljević

Autor: Nikola Žugić

