Pretili su mi, sve sam prijavila policiji: Iva Štrljić otkrila šta je doživela na ulici: Pričala i na temu usvajanja dece, evo šta misli

Naša glumica Iva Štrljić je u više navrata govorila o tome zbog čega se nije ostvarila u ulozi majke!

Ona je sada za medije iskreno govorila na tu temu, te je otkrila i da je za nju usvajanje dece najplemenitiji čin, te i da to najviše govori o osobi koja se odluči na takav korak u životu.

Glumica je takođe, govorila i o tome šta je doživljavala na ulici zbog činjenice da je politički aktivna, ali i da se nikad nije takmičila sa uspešnim roditeljima, što su mnogi očekivali od nje.

- Nikad nisam to tako posmatrala, niti mislim da je normalno da se poredim sa svojim roditeljima. Oni su zaslužni za moje vaspitanje, ono šta sam postala, ali sam gledala i krčila svoj put. Takođe, kolege sa moje klase koje me znaju, takođe znaju da se nikada nisam takmičila. Postala sam zahvaljujući mojim roditeljima autentična i svoja, ni na koji način se nisam poredila. Imate danas generacije mlađe koji ne znaju ko je recimo moj tata, ali znaju ko sam ja i to je takođe normalno. Šta drugi očekuju od mene, to me nikada nije ni zanimalo iskrena da budem - rekla je Iva, pa je nastavila:

Kad su u pitanju pretnje, dešavalo se da mi svašta dobacuju na ulici, raznih pretnji je bilo. Naravno da sam sve prijavila policiji, samo ja nisam poput nekih poznatih ličnosti da sedim po emisijama i da u intervjuima od toga pravim famu. Ozbiljne stvari su mi ljudi slali, nikad se nisam plašila, ja sve što radim radim transparentno i pošteno. Ko su sa druge strane, ti ljudi koji će da kažu ko čime treba da se bavi? Da glumica samo treba da glumica, da pevačica treba samo da peva? Svako neka se bavi čime god hoće i za šta ima smisla. Od takvih stvari koje su mi se desile nisam pravila famu, već sam rešavala sve na miran način i mislim da je tako najbolje, dok bi neko napravio čitav skandal.

Iva: "Ne prosipam svoj privatni život u javnosti"

Glumica je pričala i na temu dece, te tvrdi da je majčinstvo prelepo, ali je usvajanje dece za nju nešto posebno.

- Zamislite koliko to govori o osobi, toj koja je spremna da usvoji dete? Meni je to prelep čin, to može da uradi samo dobar čovek. Nisam nikada govorila na tu temu. Što se tiče mog privatnog života, ne pričam nikada previše o tome, a uvek mi je bilo fascinantno koliko su ljudi spremni da prosipaju svoj privatni život. To nikada nisam radila - rekla je glumica iskreno.

Kada su u pitanju društvene mreže, Iva tvrdi da je negativni komentari ne pogađaju.

- Svako ima pravo da piše šta god želi, uvek takvi komentari govore o osobi koja ih piše. Dešavalo mi se da neke ljude, koji su bili sa mnom na ručkovima i sa kojima sam se družila "zalajkuju na mrežama" nešto što je ružno na primer, napisano o meni. Te situacije su divne, a sada ću objasniti i zašto. Naime, kada ljudi u našem životu pokažu pravo lice, dakle to znači da je istina isplivala na videlo. Sami se tako očiste, kako bih rekla, tako da me to ne pogađa.

Autor: Nikola Žugić