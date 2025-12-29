Perem kosu i tuširam se kad stignem: Rada Manojlović priznala da joj teško pada da vodi higijenu, a na tezgama kao bomba

Pevačica Rada Manojlović redovno ima tezge, a snimke sa slavlja redovno deli na Instagramu, gde je i sada objavila video sa proslave na kojoj je nastupala.

Rada Manojlović je za ovu priliku odabrala crni minić, u kojem su joj grudi, vitke noge i uzak struk bili u prvom planu. Ona je sve vreme đuskala i zabavljala goste, te nije skidala osmeh sa lica.

Folkerka je podigla atmosferu na nivou, te nema sumnje da su se prisutni i te kako dobro proveli.

"Tuširam se i perem kosu kad stignem"

Inače, iako viđamo Radu uglavnom sređenu od glave do pete, jednom prilikom je otkrila da je u kućnom izdanju potpuno u opuštenom izdanju, pa tako čak i da je mrzi da održava redovno higijenu.

- Moram da priznam da ne koristim filtere, mnogo me to nervira. Jedino što blurujem je celulit, pošto ga baš imam i to me mnogo nervira. Što se tiče mog izdanja kod kuće bez filtera, ja sam kao rakun. Raspad sistema. Podočnjaci, punđa na vrh glave. Pravi raspad sistema, to je moja surova životna istina. Tuširanje i pranje kose kad stignem i od mene dosta. Nikada nisam stavila kreme za lice, kreme za ruke, maske za kosu. One parfemisane kreme isto ne koristim. Ništa ne negujem, ni lice ni telo. Samo je Božija volja i geni što ovako izgledam - priznala je Rada bez ustezanja, te dodala da zbog posla kojim se bavi može i gore da izgleda, budući da ne spava redovno i da se hrani katastrofalno:

Diskoteke, teška šminka, neprospavane noći. Neko bi izgledao oronulije nego ja da živi ovakav način života. Nije lako uspostaviti neki mir i balans kada godinama trčim svuda da sve stignem. Koliko sam malo spavala, a jela šta mi padne podruku dobro i ovako izgledam.

Autor: Nikola Žugić