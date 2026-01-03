Nervoza u saobraćaju: Džejla Ramović se oglasila iz automobila, jedna stvar joj je popravila dan (FOTO)

Pevačica Džejla Ramović pokazala je lice bez trunke šminke. Naime, nju je uhvatila gužva u saobraćaju, pa je iskoristila trenutak kako bi se snimila.

Džejla Ramović je posetila frizerski salon, malo je skratila kosu, a kako kaže to joj je dodatno pomoglo da ublaži nervozu.

- Nervozu u saobraćaju danas je mogao da ublaži samo sveže ošišana kosa - napisala je ona.

Komentari na račun njenog izgleda su se nizali, a svi kažu da je prava prirodna lepotica.

Nedavno privedena u Makedoniji

Džejla Ramović se oglasila nakon što je nedavno privedena u Severnoj Makedoniji zajedno sa svojim bendom jer su, kako je navedeno, radili bez radne dozvole. Međutim, pevačica se oglasila i tvrdila da su ona i njen tim imali sva neophodna dokumenta.

- Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Severnu Makedoniju. Organizator nas je uverio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo. Uprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta pre kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna. Žao mi je zbog neprijatnosti koje su doživeli svi koji su došli na moj nastup. Situacija je nastala iz razloga na koje nikako nisam mogla da utičem, niti je krivica na strani mog tima i mene! Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvek se rado vraćam. Tako ce biti i sada, jer se već u petak družimo u Skoplju, rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić