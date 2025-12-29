Na koncert poznate pevačice došla samo jedna osoba! Ismevaju je na mrežama, a sada se oglasila: Dosta mi je nasilnika (VIDEO)

Hrvatska pevčaica Nika Turković doživela je veliki debakl jer je slušala samo jedna osoba na koncertu, a snimci se šeruju društvenim mrežama.

Naime, dok je pevačica bila na sceni i pevala, ispred nje je bio potpuno prazan plato, odnosno slušala je samo jedna osoba, što je izazvalo podsmehe na društvenim mrežama. Neki su se čak zapitali je li to u pitanju bila generalna proba, no ipak se ispostavilo da je bila reč o pravom koncertu.

Nika Turković se nakon svega i oglasila i tvrdila da je na njenom koncertu bilo osamdeset ljudi koji su stajali podalje od bine.

- Nisam htela ništa da komentarišem za praznike jer sam generalno naučila da ćutim, ali malo mi je dosta da nasilnici (a najviše online heroji) pobeđuju, a svi mi pristojni jedemo go**a. Pa hajmo. J****a, svakome se dogodi loš dan - započela je izrevoltirana Nika Turković na Instagram storiju te nastavila:

- I da je bila jedna svirali bismo samo za nju. Ipak, ko je bio, zna, i to je jedino bitno. Naravno, žao nam je što ih nije došlo više, ali to je tako, idemo dalje, prestanite da se uzbuđujete oko toga - napisala je mlada pevačica koja godinama gradi karijeru.

Autor: D.T.