Čuveni srpski glumac bio u Zabeli zbog ubistva: Život mu je obeležila tragedija, a patio se i godinama pre toga

Glumac Jovan Janićijević Burduš 60-ih i 70-ih godina prošlog veka stekao je veliku popularnost i bio je jedno od omiljenih lica domaće kinematografije budući da je odigrao brojne uloge po kojima ga mnogi i dan danas pamte.

Jovan je rođen 8. maja 1932. godine kao jedan od petoro dece učitelja Janićija i domaćice Vere. Imao je veoma teško detinjstvo nakon bombardovanja 1941. godine kada je njegova njegova porodica ostala bez ičega, te danima nisu imali šta da jedu.

Imao je tri starije sestre i brata blizanca Andriju i selili su se po celoj Srbiji, sve dok 1934. godine nisu našli svoj dom u Beogradu. Siromaštvo ga je navelo na krađu, o čemu je svojevremeno pričao.

- Zaletimo se, maznemo cepanicu i tutanj. I jednom me uhvate, valjda zato što sam "digao" teže parče, pa nisam mogao brzo da trčim. Odveli su me u komesarijat blizu železničke stanice, pošteno izudarali i naterali da operem stepenice zgrade preko puta - od šestog sprata do prizemlja - pričao je on.

Bio u "Zabeli"

Njegov život obeležila je teška tragedija - kada je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedan čovek izgubio život, pa je tako bio osuđen na kaznu zatvora koju je izdržao u požarevačkoj Zabeli.

– Tata je imao petogodišnji ugovor sa studiom “Metro-Goldwyn-Mayer”. Kada je 1972. sve već bilo dogovoreno, došao je po mamu i mene. Međutim, dogodio se kobni udes u kojem je jedan njegov prijatelj poginuo. Usledila je drama, suđenje, i tata je umesto u Holivud otišao na godinu dana u zatvor “Zabelu” – ispričala je jednom prilikom glumica Ksenija Đokić, ćerka Jovana Janićijevića, koju šira publika zna kao deo BB šou ekipe.

Nakon saobraćajne nesreće i odležane zatvorske kazne, ređale su mu se uloge u filmovima "I bog stvori kafansku pevačicu", "Valter brani Sarajevo", kao i u hit serijama "Građani sela Luga", "Majstori", "Pozorište u kući" i druge.

Janićijević je preminuo 26. februara 1992. godine.

Autor: D. T.