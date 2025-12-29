AKTUELNO

Mislio je da sam lezbijka: Poznata Srpkinja godinama uspešno krije muža, a sada je progovorila o njemu

Manekenka Ivana Korab (39) slovi za fatalnu Srpkinju, a iako je aktivna na društvenim mrežama i zna se da ima dvoje dece, supruga nikada nije pokazala u javnosti. Sada je progovorila o njihovim počecima.

Ivana Korab govori o tome kako je sadašnjeg supruga upoznala u najtežem periodu života i da među njima nije bila ljubav na prvi pogled.

- Kad smo se upoznali niti se on meni svideo, niti ja njemu. Rekao je da sam ase**ualna i lezbijka. A opet, meni je tata bio u komi, ja sam dobro i hodala. Upoznala sam ga dan pre nego što sam se vratila u Los Anđeles. Tata je izašao iz bolnice i bio je okej i to je sve prošlo. Ali je ponovo to bio neki period gde sam se ja raspadala i stvarno mi nije bilo do života - rekla je Ivana.

Kako je dodala, kada je srela sadašnjeg supruga, izgledala je "kao sve samo ne kao žena".

- Imala sam na sebi "overalls" farmerke i širok duks kojem su rukavi bili goli. On to sve kad je video, to je njemu bilo "nula dama". Inače, među nama nije bila ljubav na prvi pogled, ludilo. Pričali smo sedam sati na video poziv dok sam ja slagala orman. I on je bukvalno, dok smo pričali, kupio kartu i za četiri dana došao u Los Anđeles kod mene. Tako da mi od četvrtog dana živimo zajedno - iskreno je rekla manekenka u "Podkast u pidžamama".

