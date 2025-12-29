Upoznajte sinove Elene Karaman: Dobila ih je iz tri različita braka, a ovako izgledaju Luka, Matija i Simon

Dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, Elena Karić iza sebe ima tri braka i iz tih brakova ima sinove koji su izrasli u prave frajere, a sada je ponosna majka objavila sliku sa naslednicima.

Elena je zagrlila sinove, pa napisala:

- Bogatstvo, ponos - stajalo je u opisu fotke.

Inače, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, drugog sina Matiju Draškovića sa biznismenom Andrijom Draškovićem, a trećeg sina Simona, koji je nedavno napunio 18 godina u braku sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

Dizajnerka enterijera Elena Karaman, bila je u braku sa Jugoslavom Karićem, a sada je, nakon mnogo godina, Bogoljub Karić prvi put progovorio i otkrio kakvo mišljenje ima o bivšoj snajki Karića.

- Što se tiče Elene, ona je izvanredno kreativna žena i ima ogromne vrednosti, tu nema priče. Naša je čast što je bila deo svih nas. Oni takođe imaju dete, sina Simona, koji je predivan dečko koji danas studira - rekao je Bogoljub Karić.

Autor: D. T.