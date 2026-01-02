SIN LAV ZA PRAZNIKE DIKTIRA PRAVILA IGRE! Maja Berović u Novu godinu ulazi mudrija: U 2025. sam naučila da je mir luksuz! (FOTO)

Regionalna muzička zvezda Maja Berović u prazničnom intervjuu za naš portal sumirala je uspešnu profesionalnu godinu, progovorila o porodici i prazničnoj čaroliji koja uveliko vlada u porodičnom gnezdu koje je svila sa suprugom Alenom i sinom Lavom.

Kada sumiraš utiske, kakva ti je 2025. godina bila poslovno, a kakva privatno?

2025. je bila dinamična i puna lekcija. Poslovno dobra, izbacila sam dva dela albuma i tako obeležila jubilarni deseti album po redu. Za kraj godine došla je pesma "Habibi" sa Reljom, koja je za kratko vreme postala veoma slušana. Privatno mirnija, kakvu i volim. Porodica je moja mirna luka.

Stanislav Zakić Stanislav Zakić Previous Next

Ove godine izdala si drugi deo albuma X i dva dueta, koji su brzo postali veliki hitovi.

Publika me je ove godine bukvalno nosila. Njihova energija i reakcije dale su mi dodatni vetar u leđa. Fanovi me ponekad kritikuju da sam se bila „uspavala“, a ja sam zapravo samo uživala u majčinstvu. Napunila sam baterije i sada nema stajanja.

Kako izgleda praznična euforija u tvom porodičnom domu?

Kod nas je to kombinacija smeha, muzike i malo kreativnog haosa. Ja sam zadužena za atmosferu i detalje, Alen za sve ono da funkcioniše, dok Lav, ipak, diktira pravila igre.

Stanislav Zakić Stanislav Zakić Previous Next

Koliko se Lav raduje Novoj godini i dolasku Deda Mraza?

Lav sada već sve doživljava sa velikim uzbuđenjem. Najviše se raduje lampicama, poklonima i zajedničkom vremenu. Praznici imaju posebnu, toplu energiju za sve, pa tako i za nas.

Kojim te je novim životnim lekcijama naučila 2025. godina?

2025. me je naučila da je mir luksuz, da ne moraš svima sve objašnjavati i da je ponekad dovoljno samo slušati sebe. Mislim da stalno učimo i iskreno volim da učim. Volim nova iskustva. Sve je to život.

Stanislav Zakić Stanislav Zakić Previous Next

Kako si kao mala proslavljala Novu godinu?

Imala sam teško detinjstvo, ali smo se trudili da se radujemo malim stvarima.

Koji su ti poslovni i privatni planovi za 2026.?

U 2026. ulazim sa novom muzikom i novim koracima, ali bez žurbe. Nove pesme, koncerti ,imam dosta planova. Privatno su mi najvažniji zdravlje, mir i vreme za porodicu.

Stanislav Zakić Previous Next

Šta bi za Novu godinu poklonila Ceci, Slobi i Relji?

Za Novu godinu Ceci bih poklonila više vremena za sebe, Slobi mir i još veću porodicu, a Relji još više inspiracije jer me je oduševila njegova kreativnost.

Autor: D. T.