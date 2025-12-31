On će sigurno poželeti još jednu bebu: Darko i Katarina Lazić za Pink.rs stavili tačku na priče o saobraćajki, sumirali utiske iz 2025. godine, pa priznali: Promenio mi se život iz korena!

Našem poznatom pevaču, Darku Laziću, 2025. godina bila je veoma burna i turbulentna, ali i pored svega što se dogodilo, ljubav i porodica su pobedili, pa su tako on i njegova supruga Katarina Lazić sumirali 2025. za naš portal, a potom nam i otkrili planove za 2026. godinu!

Darko Lazić, naš slavni pevač i njegova supruga Katarina Lazić u zajedničkom novogodišnjem intervjuu za naš portal progovorili o svim dešavanjima koja su obeležila 2025. godinu, a kada su oni u pitanju, te su nam tako i otkrili planove za narednu, 2026. godinu.

Ovo je druga Nova godina koju ćete proslaviti sa vašom ćerkom Srnom, koliko su vam se životi promenili od kako je ona došla na svet i kako se Kaća snalaziš u ulozi majke?

- Tako je, druga Nova godina sa njom. Meni lično se život promenio iz korena, sve je dobilo drugačiji smisao. Darko ima ulogu roditelja već 11 godina i već je prolazio kroz sve.

Jedan nemili događaj obeležio je ovu 2025. godinu, a to je Darkov udes u kom si i ti učestvovala. Kako se osećate danas, koliko se osećaju posledice i da li ih ima, kao i da li možemo da saznamo nešto detaljnije o tome?

- Ako biramo loš događaj koji je obeležio prošlu godinu onda je to taj, prvi put mi se desilo tako nešto i od prvog dana pa do danas sam izabrala da ne pričam o tome jer ne bih da se vraćam na to i sećam tog trenutka.

Kada je reč o ovoj godini, šta je to što biste obrisali gumicom da možete?

- Događaj koji smo spomeni u prethodnom pitanju.

Kakvi su vam planovi za 2026. godinu, da li će ona za Darka da bude radna kao i ova ili će u 2026. godini publiku da obraduje albumom ili nekim koncertom u Areni ili Sava Centru?

- Na početku godine planiramo odmor, a ostatak godine biće radan za oboje. Katarina je pokrenula svoj brend, a ja radim na novom albumu koji ću izdati ove godine. Mislim da ću koncert ipak ostaviti za sledeću godinu.

Da li imate neke neostvarene želje koje ćete poželeti kada otkuca ponoć?

- Darko će definitivno poželeti još jednu bebu, a ja nemam neostvarenih želja, možda neko porodično putovanje i puno ljubavi i zdravlja što želim i svim čitaocima.

Dosta se spekulisalo u medijima o vašem odnosu, kao i o vašem braku. Iako mnogi hvale vaš odnos i jedan je od onih koji mogu da služe za primer, postoje i oni drugi, koji svašta pričaju. Govorilo se da nije sve to tako skladno, kao i da se često svađate. Koliko tu ima istine i da li vas pogađaju takvi komentari ili naslovi?

- Mi nismo videli te loše komentare i natpise, ali i inače nas nikada ne pogađaju komentari ili natpisi. Svako ima pravo na svoje mišljenje, što ne znači da je svačije mišljenje ispravno.

Darko, govorio si o tome da ćeš se pozabaviti sa kulinarstvom, da li u vidu projekta, emisije ili samo snimanja za mreže. Da li i dalje stojiš pri tome ili si promenio planove?! Da li ti je neki drugi biznis u glavi?!

- ⁠Nisam promenio planove i to nije neka biznis ideja već ideja da radim ono što volim i da drugima pokažem kako to radim, uglavnom kažu da dobro kuvam pa sam rešio da to pokažem svim ljudima koji me vole. Za sad samo za mreže, ali ako dobijem ponudu od neke televizije da to bude u vidu emisije - što da ne.

Darko, našao si se na meti osuda zbog toga što si pevao na lažnoj svadbi. Da li ti i u kojoj meri to smeta?

- Lažna svadba je svirka kao i svaka druga, ljudi su zvali mog menadžera, zakazali svirku i ja nemam ništa sa organizacijom niti tim kako su oni to organizovali i kako izgleda marketing, tako da nema šta da mi smeta, ja sam tu samo izvođač kao na svakoj svojoj svirci.

Darko, ove godine nas je napustio Halid Bešlić, a ti si u Cirihu zapevao u njegovu čast kada su građani odavali počast velikoj legendi. Kako ga pamtiš i da li muzička scena trpi i koliko, odlaskom takvih velikana?

- Muzička scena je izgubila jednu legendu čiji će se rad zauvek pamtiti, pamtim ga kao legendu, dobrog čoveka, pevača i kolegu.

Autor: Nikola Žugić