Naša muzička zvezda Tea Tairović u 2025. godini radila je punom parom, te je tako, pored nekoliko spektakularnih koncerta u Srbiji, ali i u regionu, izdala dva studijska albuma na kom se našlo ukupno 19 pesama, pa je tako sumirala ovu 2025. godinu za naš portal!

Zagrebačka Arena, rovovi Niške tvrđave, sportska hala "Boris Trajkovski", samo su neke od hala i velikih dvorana, u koje se upisala, sa oborenim rekordima posećenosti, naša muzička zvezda Tea Tairović, a koja je i pored ovih velikih koncerata, punila i mnogo klubova. Takođe, za nju, ova godina je bila veoma uspešna, s obzirom na to da je izdala u jednoj godini čak 19 pesama i to na dva studijska albuma koji nose nazive "Aska" i "Aska 2".

Pored mnogo poslovnih uspeha koje može da istakne, Tea Tairović ove godine stala je i na ludi kamen, pa je tako Ivanu Vardaju izgovorila sudbonosno "DA", a ovom prilikom upriličili su veoma skromnu i intimnu ceremoniju venčanja, a ona ne krije da uživa u bračnim vodama i da joj sve ide "kao po loju".

Ako bi mogla da opišeš 2025. jednom rečenicom u stilu svojih tekstova — kako bi to zvučalo?

- U stilu svojih tekstova?! Sada sam se setila svih depresivnih pesama...Sada mi ništa veselo ne pada na pamet, pomozite mi. Ne mogu baš iz svojih pesama da izdvojim jednu rečenicu, ali neka bude "Nek noćas gori Balkan".

Koji je tvoj najluđi novogodišnji doček do sada, kako su oni nekada izgledali?

- Najluđi doček?! U vrtiću je najluđi doček, zadnji put sam se provela za Novu godinu, van poslovnog, verovatno u vrtiću (smeh).

U 2025.godini stala si na ludi kamen, kako danas gledaš na to, a mnogi se pitaju i kada ćeš nas obradovati vešću da si u drugom stanju?

- Nisam sebi stavila nijednu vremensku odrednicu, kada bude neka bude, lepo mi je u braku, svima bih preporučila.

Mnogo uspešnih koncerata je iza tebe, punih Arena u raznim gradovima, pa i dva albuma. Koliko si ponosna na to i šta nas to čeka od tebe u 2026.godini? Mnogo tvojih pesama našle su se u samom vrhu Jutjub trending liste, što sa albuma “Aska”, pa i sa albuma “Aska 2”

- Jako sam srećna i zadovoljna i radim ono što volim, mislim da se to i čuje i vidi, tako će biti i na dalje. Ja sam nepredvidiva čak i samoj sebi, jer i ovaj drugi album nisam nešto planirala na početku prošle godine, pa ćemo videti...Ja nešto ne volim da gledam brojke, ali je vreme takvo, ako je to neki semafor, mora se malo i brojeva pogledati. 19 pesama, to samo lud čovek može da uradi, da izda 19 pesama u jednoj godini i jako je teško da toliki broj pesama dođe do tolikog broja ljudi, ovo što se meni desilo, je stvarno privilegija i luksuz. Jako sam zahvalna mojoj publici, jer su oni doveli pesme do svih mogućih vrhova.

Kako izgleda Tea kad ugasi reflektore — šta je tvoja idealna “anti-scenska” novogodišnja noć?

- Da sam u kućnoj atmosferi, ja bih ponovo obukla crvenu haljinu. Ja volim sama za sebe da se obučem i da budem Tea Tairović i u dnevnoj sobi, a volim i trenerku, ali kada je neka svečanost, volim da budem u nekoj koktel haljini.

Otkrila si da si pesmu “Ime mi je ljubav” napisala kada ste se ti i Ivan jednom prilikom posvađali. Ima li neka pesma koja je autobiografska još, s obzirom na to da si ti kantautor?

- Svaka je pomalo autobiografska, u svakoj me ima, to ne znači da mi se trenutno nešto dešava, kao iz te pesme da je ta situacija, ali tako kada mi naiđe loše osećanje, volim to da pretočim u tekst.

